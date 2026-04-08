Jay Torres sorprendió con inesperado mensaje para Karina García: 'Ya no me odia"
Jay Torres llamó la atención de sus seguidores al compartir una publicación dedicada a la influenciadora Karina García
El exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3, Jay Torres, sorprendió con un inesperado mensaje para la creadora de contenido Karina García.
¿Por qué Jay Torres estaba con Karina García?
Jay estuvo de visita en los programas del Canal RCN y, como era de esperarse, pasó por los micrófonos de ¿Qué hay pa’ dañar?, espacio que analiza los sucesos más relevantes de la casa más famosa del país.
Allí, el cantante compartió sus impresiones sobre los estrategas del reality y destacó la evolución que ha tenido Alejandro Estrada con el apoyo de su fandom.
Pero lo que llamó la atención de los internautas fue la historia que el puertorriqueño subió junto a Karina García, panelista del programa, acompañada de un mensaje que generó múltiples reacciones.
“Ya no me odia” escribió Jay Torres en su publicación.
¿Por qué Karina García se molestó con Jay Torres?
Recordemos que Karina García reprochó el gesto que tuvo Jay con su excompañera Alexa Torrex cuando la mandó a lavarse la boca en un posicionamiento.
En ese momento, Karina expresó su decepción y celebró la salida del artista de la competencia. El gesto de Torres demuestra que las tensiones quedaron atrás. Al compartir la imagen con un tono conciliador, dejó claro que no guarda rencores y que disfruta del programa como un televidente más.
Karina, por su parte, no ha hecho comentarios adicionales sobre la publicación, pero la interacción fue suficiente para que los internautas interpretaran que las diferencias quedaron en el pasado.
El puertorriqueño aprovechó su visita a los programas de RCN para hablar de su carrera musical. En Buen Día Colombia adelantó que está trabajando en una nueva producción y que dedicará todo su tiempo a consolidar su proyecto artístico en el país.
Su objetivo es lograr que una de sus canciones se convierta en un éxito en Colombia, lo que marcaría un paso importante en su trayectoria.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike