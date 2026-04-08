Jay Torres sorprendió con inesperado mensaje para Karina García: 'Ya no me odia"

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3, Jay Torres, sorprendió con un inesperado mensaje para la creadora de contenido Karina García.

Jay Torres estuvo de visita en ¿Qué hay pa' dañar? (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados La toxi costeña La Toxi Costeña rompió el silencio tras enfrentamiento entre Tebi y Juanda: ¿a quién apoya?

¿Por qué Jay Torres estaba con Karina García?

Jay estuvo de visita en los programas del Canal RCN y, como era de esperarse, pasó por los micrófonos de ¿Qué hay pa’ dañar?, espacio que analiza los sucesos más relevantes de la casa más famosa del país.

Allí, el cantante compartió sus impresiones sobre los estrategas del reality y destacó la evolución que ha tenido Alejandro Estrada con el apoyo de su fandom.

Pero lo que llamó la atención de los internautas fue la historia que el puertorriqueño subió junto a Karina García, panelista del programa, acompañada de un mensaje que generó múltiples reacciones.

“Ya no me odia” escribió Jay Torres en su publicación.

¿Por qué Karina García se molestó con Jay Torres?

Recordemos que Karina García reprochó el gesto que tuvo Jay con su excompañera Alexa Torrex cuando la mandó a lavarse la boca en un posicionamiento.

En ese momento, Karina expresó su decepción y celebró la salida del artista de la competencia. El gesto de Torres demuestra que las tensiones quedaron atrás. Al compartir la imagen con un tono conciliador, dejó claro que no guarda rencores y que disfruta del programa como un televidente más.

Artículos relacionados Talento nacional Cris Valencia es acusado de robar una gran suma de dinero: esta es la denuncia

Karina, por su parte, no ha hecho comentarios adicionales sobre la publicación, pero la interacción fue suficiente para que los internautas interpretaran que las diferencias quedaron en el pasado.

El puertorriqueño aprovechó su visita a los programas de RCN para hablar de su carrera musical. En Buen Día Colombia adelantó que está trabajando en una nueva producción y que dedicará todo su tiempo a consolidar su proyecto artístico en el país.

Artículos relacionados Alejandro Estrada Eidevin y Alejandro son llamados al confesionario tras fuerte conflicto en La casa de los famosos; ¿qué pasó?

Su objetivo es lograr que una de sus canciones se convierta en un éxito en Colombia, lo que marcaría un paso importante en su trayectoria.