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Viuda de Yeison Jiménez está cumpliendo años: este fue el conmovedor mensaje que recibió

Sonia Restrepo está viviendo su primer cumpleaños tras el fallecimiento de Yeison Jiménez y recibió un nostálgico mensaje.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La esposa de Yeison Jiménez celebra su primer cumpleaños sin el cantante
La esposa de Yeison Jiménez está de cumpleaños. (Foto/ Canal RCN -Freepik)

El pasado sábado 10 de enero, la música popular se vistió de luto tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, el joven artista de 34 años que perdió la vida en medio de un accidente aéreo, en el cual iba con cinco integrantes más de su equipo de trabajo.

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Apenas se conoció la primera noticia, el hecho se hizo viral en redes sociales, pero para muchos era imposible creer esto, pues hasta se pensó que podría ser una fake news, pero las mismas autoridades confirmaron el lamentable momento.

Tras su fallecimiento, su familia ha demostrado que, con todo el dolor del mundo, sus vidas deben continuar, pero tienen claro que mantendrán su legado vivo, tal como a él le hubiese gustado en vida.

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Por ahora, se sabe que este 3 de mayo es el cumpleaños de Sonia Restrepo, su viuda, quien, se ha mantenido de la exposición pública.

¿Sonia restrepo reapareció en redes en su primer cumpleaños tras la muerte de Yeison Jiménez?

Este domingo 3 de mayo, Sonia Restrepo está de cumpleaños y fue precisamente una de las amigas más cercanas de la familia quien lo reveló a través de su cuenta de Instagram.

La esposa de Yeison Jiménez está de cumpleaños
La esposa de Yeison Jiménez recibió inesperado mensaje en su cumpleaños. (Foto/ Canal RCN)

Allí, Diva Jessurum, publicó fotos con Sonia y con Yeison Jiménez, conmoviendo con su largo mensaje, pues dijo que el artista la amó tanto en vida que, en este momento se debe sentir muy orgulloso de lo que su esposa es.

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Sin duda, el mensaje conmocionó a sus seguidores, quienes destacaron que Sonia fue el amor de la vida del cantante, pues ella lo acompañó durante varios procesos de su vida.

Por ahora, no hay más apariciones de Restrepo en alguna cuenta de su familia, solo en el post de la presentadora, pero son fotos de hace tiempo.

La esposa de Yeison Jiménez recibió inesperado mensaje en su cumpleaños
La esposa de Yeison Jiménez celebra su primer cumpleaños sin el cantante. (Foto/ Canal RCN)

¿La familia de Yeison Jiménez no ha felicitado a Sonia Restrepo en su cumpleaños?

Públicamente, no ha salido la familia de Yeison Jiménez a felicitarla y no hay rastro hasta el momento de alguna publicación o historia en su honor, sin embargo, se entiende que Sonia restrepo ha estado lejos de la exposición pública y no es raro que no haya nada sobre su cumpleaños.

Puede que haya pedido que no la expusieran en su día, ya que se sabe que le gusta mantenerse alejada de redes, pero, mencionado anteriormente, se supo que hoy es su cumpleaños gracias a la publicación de la presentadora.

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