Yaya Muñoz desata risas tras mostrar romántico momento entre Karina García y Kris R: “yo en el amor”

Yaya Muñozsorprendió al compartir un video en el que mostró un momento romántico entre Karina García y Kris R y desató reacciones en redes tras mostrar su curiosa reacción.

Artículos relacionados Juanda Caribe Sheila Gándara reaccionó con contundente mensaje tras cena de Juanda Caribe y Mariana: “Como trates…”

¿Qué mostró Yaya Muñoz en el video con Karina García y Kris R?

En varios videos se observa a las dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia reunidas junto a Kris R, la pareja de Karina García, quien recientemente además realizó su sold out en el Movistar Arena de Bogotá.

En el encuentro también se encontraban otros amigos de ellas compartiendo durante un concierto en el que se les vio bailando y disfrutando de la noche de fiesta.

Artículos relacionados Jenn Muriel Jenn Muriel anunció la llegada de un bebé a su vida: compartió llamativa foto junto a la pancita

Sin embargo, un video publicado por Yaya Muñoz llamó la atención de los usuarios en redes sociales.

En las imágenes se le ve grabando mientras, detrás de ella, Karina García y Kris R aparecen dándose un beso.

La creadora de contenido intenta disimular la situación y se muestra con gestos de incomodidad mientras intenta miras hacia otros lados.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alexa le pidió disculpas a Alejandro tras fuerte cruce en La casa de los famosos y así reaccionó el actor

El video que fue acompañado por la frase desató las reacciones: “Yo en el amor”, escribió Yaya Muñoz.

¿Cuáles fueron las reacciones que generó Yaya tras mostrar beso de Karina y Kris R?

Tras la publicación, varios usuarios comenzaron a opinar y dejar mensajes dirigidos a la situación sentimental de Yaya Muñoz, en el que le mencionaban que pronto llegaría la persona indicada para ella.

Como se recuerda, Yaya Muñoz había confirmado hace un tiempo que estaba saliendo con alguien, aunque sin formalizar una relación aún, pues se estaban conociendo.

En ese momento también surgieron rumores tras un viaje a San Andrés, donde algunos usuarios asociaron las imágenes que ella compartió ese fin de semana con una reconciliación con José Rodríguez, exparticipante también de La casa de los famosos Colombia.

Ante las especulaciones, Yaya Muñoz salió a aclarar la situación y confirmó que efectivamente estaba conociendo a alguien, pero no se trataba de José Rodríguez.

Por su parte, José Rodríguez recientemente confirmó su nueva relación, dejando también claro que no se trataba de Yaya Muñoz.