Así reaccionó Sheila al ser abordada en el Festival Vallenato sobre si estaba comiendo crispetas

Sheila Gándara fue sorprendida en plena presentación en el Festival Vallenato luego de que uno de los artistas que estaba dando su show le preguntara en público si estaba comiendo crispetas.

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¿Qué pasó con Sheila Gándara en el Festival Vallentato?

Sin embargo, su reacción fue la que llamó la atención y el video comenzó a circular en redes sociales.

En el video se puede observar que el artista en la tarima, mientras canta su canción, dice: “Nada de crispetas Sheila”, y luego vuelve a repetir más adelante estas mismas palabras durante su presentación.

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Mientras tanto, Sheila, quien se encontraba en el público no muy lejos de la tarima, quien estaba disfrutando del concierto con gestos le respondió a la pregunta del artista.

Sheila levanta los dos brazos y los mueve de un lado al otro, indicando que no, mientras continúa sonriente y bailando en medio del concierto.

Sheila reaccionó en el Festival Vallenato tras pregunta sobre las crispetas. (Foto: Canal RCN)

Como bien se conoce, esta expresión surgió luego de que Juanda Caribe sostuvo una conversación en la que aseguró que su pareja se estaba tomando con humor lo que ha pasado con él en La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué relacionan este momento de Sheila con Juanda Caribe?

Esto se da en medio de la evidente cercanía con Mariana Zapata, en la que Juanda Caribe en varias ocasiones ha dejado claro su pensamiento e incluso su gusto hacia la participante.

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Sin embargo, el participante de La casa de los famosos Colombia desconoce que desde hace un tiempo Sheila habría tomado la decisión de dar por terminada su relación, luego de que salieran a la luz unos chats en los que se le relaciona a Juanda Caribe con otras mujeres.

Sheila reaccionó en el Festival Vallenato tras pregunta sobre las crispetas. (Foto: Canal RCN)

Tras el shippeo entre él y Mariana, Sheila ha estado reaccionando en sus redes sociales usando canciones para enviar indirectas y comentando algunas publicaciones, dejando ver que no está de acuerdo con lo que ocurre con Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.

Por supuesto los usuarios están expectantes de lo que pueda pasar con la relación entre Sheila Gándara y Juanda Caribe tras La casa de los famosos Colombia.