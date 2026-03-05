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Manuela Gómez habló sobre ser la jefe de campaña de Valentino: ¿y Alejandro?

Manuela Gómez rompe el silencio al hablar de La casa de los famosos Colombia tras su salida y revela si sería jefe de campaña.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Alejandro en el tintero de Manuela Gómez
Manuela Gómez habló de ser jefa de campaña de Valentino. (Foto/ Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia 2026 está cada vez más cerca de su recta final, pues solo faltan días para llegar a la semifinal y los participantes ya están ansioso por saber qué pasará antes de llegar al top cuatro.

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De hecho, algunos ya han hecho planes de qué harían en caso de seguir avanzando en la competencia y hasta han mencionado nombres de sus excompañeros para que sean sus jefes de campaña.

Por su lado, los exparticipantes también han reaccionado a lo que han dicho los otros famosos y una de las sorpresas fue Manuela Gómez, quien habló del tema, pues desde que salió de la competencia, ella no había mencionado nada el programa.

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Justo, por eso causó gran revuelo, ya que habló de ser la jefe de campaña de Valentino para la final de La casa de los famosos.

¿Qué dijo Manuela Gómez sobre ser la jefe de campaña de La casa de los famosos Colombia?

A través de sus historias de Instagram, en horas de la tarde de este domingo 3 de mayo, Manuela Gómez rompió el silencio sobre La casa de los famosos Colombia y habló sobre ser jefe de campaña de alguno de los finalistas.

Manuela Gómez habló de ser jefa de campaña de Valentino
Manuela Gómez sorprendió al hablar de Valentino. (Foto/ Canal RCN)

Por eso mismo, dejó una encuesta en su video pidiéndole una opinión a sus seguidores, pero realmente, la sorpresa fue que mencionó a Valentino, pues dijo que el mismo participante la ha mencionado para ser su jefe de campaña.

La exparticipante se preguntó que, si será que ella aceptaría, pese a que el bailarín no se portó muy bien con ella.

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¿Qué dijo Manuela Gómez sobre Alejandro Estrada?

Manuela Gómez habló de ser la jefa de campaña de Valentino.
Alejandro en el tintero de Manuela Gómez. (Foto/ Canal RCN)

Manuela Gómez dejó en el tintero a Alejandro Estrada y Alexa Torrex, pues reveló que si ella era coherente con lo que sucedió dentro de La casa de los famosos Colombia sería la jefe de campaña de Alejandro Estrada, ya que con él nunca se la llevó mal, ni discutieron.

Además, resaltó que el trato entre los dos siempre fue cordial, mientras que Valentino le tiró duro en varias ocasiones y por eso, dudaría si aceptar o descartar su petición de que sea quien le ayude en la final.

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