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Emiro Navarro se enfrentó a Valentino y tocó temas pasados en La casa de los famosos

Emiro Navarro participó en el brunch de La casa de los famosos Colombia en donde tuvo un cruce de palabras con Valentino.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Emiro Navarro confronta a Valentino y pone sobre la mesa el pasado
Emiro Navarro se enfrenta a Valentino y revive temas del pasado. (Foto/ Canal RCN)

Durante el brunch de este domingo 3 de mayo, el invitado del jefe de La casa de los famosos Colombia 2026, Emiro Navarro, también tuvo una importante participación, pues se dirigieron a él, como si fuera uno de los participantes de esta temporada.

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En medio de esta dinámica organizada todos los días de eliminación, los participantes aprovechan el espacio para decirse sus verdades y esta vez no fue la excepción, pero los televidentes y usuarios de redes se sorprendieron y reaccionaron a ver que Emiro tocó temas del pasado.

Justo, quedó en evidencia que el creador de contenido le sacó unas cartas que tenía pendientes de usar en contra de Valentino, quien lo criticó en 2025 durante su participación el reality.

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Aunque no fue un tema mayor, se sintió incomodidad en el ambiente tras el cruce de palabras de los dos famosos.

¿Qué dijo Emiro Navarro al tocar temas del pasado a Valentino en La casa de los famosos?

En el brunch, hubo una pregunta de quién es el más mueble de esta tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y Alejandro Estrada dijo “Emiro”, pensando que eso era lo que contestaría Valentino, pero él mismo dijo que no era así.

Emiro Navarro le canta la tabla a Valentino y revive el pasado en la casa
Emiro Navarro confronta a Valentino y pone sobre la mesa el pasado. (Foto/ Canal RCN)

“Eso será ahora, Valentino. No recordemos carticas guardadas”, expresó Emiro.

Pero, por su lado, Lázaro se defendió y respondió: “te dije tibio, no mueble”, haciendo referencia del año pasado, pero dijo que todavía lo pensaba.

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Además, el bailarín se desahogó y dijo que desde que Emiro llegó ha tirado pullas, pero él ha sido respetuoso con su visita.

¿Qué más se dijeron Emiro y Valentino en La casa de los famosos?

Emiro Navarro expresó que él no es participante y que no entraría en una discusión que no le corresponde, pero que, si sintió que el “guante” era para él, que se lo midiera.

Emiro Navarro se enfrenta a Valentino y revive temas del pasado
Emiro Navarro le canta la tabla a Valentino y revive el pasado en la casa. (Foto/ Canal RCN)

Por su lado, Valentino reaccionó y “se lo midió”, por eso mismo, le volvió a reiterar que sí le había dicho tibio, pero nunca mueble en su participación en la temporada pasada.

Siguiendo con el cruce de palabras, el exparticipante dijo su opinión y también le confesó a Valentino que este año, él también es un tibio y hasta “lambón” en la competencia.

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