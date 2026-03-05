Alexa Torrex le pidió disculpas a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia luego de que ambos protagonizaran un fuerte cruce en el que la participante, en su papel de robot, expresó lo que realmente estaba pensando de él en los últimos días.

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¿Qué le dijo Alexa Torrex a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Luego de que Alexa y Alejandro sostuvieran un altercado en el que concluyeron que su amistad había terminado y que, si era real, la retomarían fuera de la competencia. Sin embargo, Alexa luego se acercó al actor para pedirle disculpas.

En la conversación, Alexa le explicó que lo ocurrido fue una acumulación de cosas que venía sintiendo y pensando después de escuchar algunas opiniones sobre él.

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A lo que Alejandro le reclamó por el tema de la conveniencia que ella había dicho, mientras Alexa aseguró que así lo había sentido, aunque reconoció que no fue la manera de expresarlo.

Alejandro Estrada reaccionó tras las disculpas de Alexa en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

“No tengo las agallas de irme en contra de los dos”, dijo Alexa haciendo referencia a Alejandro y a Tebi.

Alejandro luego le expresó que la veía como una hija y que “a veces uno deja que el hijo se estrelle para que aprenda”. En ese momento, Alexa rompió en llanto tras las palabras del actor.

“Yo muchas veces te quiero decir muchas cosas, te alejaste, te volviste una loca enamorada de Tebi”, dijo Alejandro.

¿Cómo reaccionó Alejandro tras las disculpas de Alexa en La casa de los famosos Colombia?

El actor añadió que lo más importante no era que él la perdonara, porque no tenía nada que perdonarle: “eres mi hija”, dijo Alejandro.

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Tras estas palabras, ambos participantes se abrazaron en medio de la conversación y Alejandro le pidió a Alexa que lo perdonara.

Alejandro Estrada reaccionó tras las disculpas de Alexa en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Luego, Alexa expresó que sabía que en la eliminación de este domingo uno de los participantes tendría que salir y que no quería dejar las cosas inconclusas dentro de la competencia.

Esto ocurrió después de que Alexa también se acercara a Tebi, con quien había discutido previamente, expresándole que sentía que había sido usada por él para avanzar dentro del juego en La casa de los famosos Colombia.