Alexa Torrex quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia, tras una reñida votación del público, quedando así conformado el top 7 en una semana crucial en donde el líder perderá sus poderes.

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¿Cómo fue el posicionamiento en La casa de los famosos Colombia?

La gala de la noche del 3 de mayo tuvo varios posicionamientos que llamaron la atención, pero en especial el de Alexa y Mariana.

Alexa se posicionó frente a Mariana, donde comenzó en medio de su robot y Valentino le quitó su personaje aplicándole laca en su cabello. En ese momento, Alexa le recordó el tema de los cajones a Marina y entre ellas tuvieron un rifirrafe por varias situaciones.

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Luego, en turno de Mariana, se posicionó frente a Alexa, donde le dijo que era una “showsera”. Al momento en que Alexa también se le posicionó, le dijo “princesa intocable”.

Así reaccionó Mariana Zapata luego de la eliminación de Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

Esto ocurrió antes de ir a la sala de eliminación, donde Alexa quedó eliminada de la competencia tras obtener un reñido porcentaje de votación.

Alejandro 27.70 %, seguido de Mariana 20.39 %, luego Tebi 17.34 %, Valentino 17.30 % y finalmente Alexa 17.26 %.

El primero en ingresar a la casa fue Alejandro, luego Valentino, Mariana, y quedaron Tebi y Alexa en la sala, donde Tebi creía que era el eliminado de la competencia, pero al conocer la noticia, dijo que no era así.

“Soy ganadora y voy a ver a mi familia”, fueron las palabras de Alexa mientras se despedía. También le mandó un mensaje a Alejandro con Tebi: “Dile que lo quiero mucho y los voy a apoyar a fuera".

Así reaccionó Mariana Zapata luego de la eliminación de Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la reacción de Mariana, Beba y Valentino tras la eliminación de Alexa?

Las reacciones entre los participantes fueron variadas. Mariana tenía cara de sorpresa, mientras Beba y Valentino no podían creer que Alexa se hubiera ido.

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Mientras tanto, Valentino decía que el público que le habría cobrado lo del robot. Mientras Beba no lo podía creer repitiendo varias veces: “No terminó de procesar”

Al salir Alexa al ver los porcentajes, Marcelo le dijo que la diferencia fue de un 0.4 % en la que estuvieron todo el día moviéndose y por su puesto que dejó a Juanda Caribe en placa.