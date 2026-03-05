Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Jhorman Toloza mostró entre lágrimas su mudanza de la casa que compartía con Alexa; “tan difícil…”

Jhorman Toloza se mostró llorando tras compartir las imágenes de la mudanza de la casa que compartía con Alexa Torrex.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jhorman Toloza mostró su mudanza y no pudo contener el llanto
Así fue la emotiva mudanza de Jhorman Toloza tras su separación de Alexa. (Fotos: Canal RCN)

Jhorman Toloza sorprendió al aparecer llorando en un video en el que compartió la difícil decisión de mudarse de la casa donde vivía con Alexa Torrex.

Artículos relacionados

¿Qué mostró Jhorman Toloza en medio de su mudanza de la casa de Alexa?

En el video, publicado en sus redes sociales, escribió Jhorman: “Nunca pensé que empacar fuera tan difícil y Dios bendito cuida mi camino”, mientras mostraba parte de su proceso de mudanza.

A lo largo del video, dejó ver distintos momentos dentro del lugar que compartió con Alexa, recordando varias situaciones vividas allí.

Artículos relacionados

En las imágenes se observan cajas listas para el trasteo y espacios vacíos dentro de la vivienda.

Jhorman Toloza mostró su mudanza y no pudo contener el llanto
Así fue la emotiva mudanza de Jhorman Toloza tras su separación de Alexa. (Fotos: Canal RCN)

También Jhorman incluyó imágenes de algunos momentos que vivió junto Alexa, entre ellas una en la que aparecen disfrazados como novios. Cabe recordar que justo antes de la participación de Alexa en La casa de los famosos Colombia se habían comprometido.

En otros fragmentos del video, Jhorman aparece recorriendo la casa mientras empaca sus pertenencias. En una de las imágenes se le ve frente al clóset vacío al que mira con gran tristeza.

El exprometido de Alexa También mostró algunos recuerdos como celebraciones pasadas, incluyendo una imagen en la que ambos lucían pijamas iguales durante la temporada de Navidad.

¿Qué pasó en la relación de Jhorman Toloza y Alexa Torrex?

El video continúa con tomas de algunos espacios del apartamento desocupado, mientras él se mostró llorando mientras abraza una maleta, y luego se levanta y se retira del lugar, haciendo referencia al cierre de esta etapa.

Artículos relacionados

Como se conoce, Alexa fue la primera en expresar su decisión de terminar la relación. Durante su participación en La casa de los famosos habló frente a las cámaras sobre decisión de terminar la relación tras la cercanía con Tebi.

Jhorman Toloza mostró su mudanza y no pudo contener el llanto
Así fue la emotiva mudanza de Jhorman Toloza tras su separación de Alexa. (Fotos: Canal RCN)

Posteriormente, tras las situaciones que se presentaron dentro de La casa entre Alexa y Tebi, Jhorman Toloza confirmó la ruptura de su parte a través de sus redes sociales, dando a conocer el final de su relación con la participante de La casa de los famosos Colombia.

Tras el video, uno de los primeros en reaccionar fue Nicolás Arrieta quien sin dudar le dejó mensaje a Jhorman: “Aquí estamos”, con un emoji de tristeza.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Yuli y Eidevin reaccionan al cruce entre Alexa y Alejandro en La casa de los famosos Influencers

Esto dijeron Yuli y Eidevin sobre la discusión entre Alexa y Alejandro: “le dijo la verdad tarde…”

Yuli y Eidevin sorprendieron al reaccionar tras la reciente discusión que tuvieron Alexa y Alejandro en La casa de los famosos.

Alejandro en el tintero de Manuela Gómez La casa de los famosos

Manuela Gómez habló sobre ser la jefe de campaña de Valentino: ¿y Alejandro?

Manuela Gómez rompe el silencio al hablar de La casa de los famosos Colombia tras su salida y revela si sería jefe de campaña.

Sheila respondió a una pregunta en pleno Festival Vallenato sobre las crispetas Juanda Caribe

Así reaccionó Sheila al ser abordada en el Festival Vallenato sobre si estaba comiendo crispetas

Sheila Gándara fue sorprendida en el Festival Vallenato luego de que le preguntaran públicamente si estaba comiendo crispetas.

Lo más superlike

La hija de James Rodríguez y Daniela Ospina sorprendió en la FILBo con la presentación de su libro Daniela Ospina

Salomé Rodríguez causó sensación en Corferias tras la presentación de su libro en la FILBo

La hija de James Rodríguez y Daniela Ospina sorprendió a más de uno con su presencia en la FILBo; así fue la presentación de su libro.

Karol G

Sale a la luz video de Karol G cuando era corista de Reykon el Líder: así lucía

Las 5 láminas más difíciles de conseguir del álbum del Mundial 2026 Copa Mundial

Estas son las 5 láminas más difíciles de obtener para el álbum del Mundial 2026

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe