Jhorman Toloza mostró entre lágrimas su mudanza de la casa que compartía con Alexa; “tan difícil…”

Jhorman Toloza sorprendió al aparecer llorando en un video en el que compartió la difícil decisión de mudarse de la casa donde vivía con Alexa Torrex.

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¿Qué mostró Jhorman Toloza en medio de su mudanza de la casa de Alexa?

En el video, publicado en sus redes sociales, escribió Jhorman: “Nunca pensé que empacar fuera tan difícil y Dios bendito cuida mi camino”, mientras mostraba parte de su proceso de mudanza.

A lo largo del video, dejó ver distintos momentos dentro del lugar que compartió con Alexa, recordando varias situaciones vividas allí.

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En las imágenes se observan cajas listas para el trasteo y espacios vacíos dentro de la vivienda.

Así fue la emotiva mudanza de Jhorman Toloza tras su separación de Alexa. (Fotos: Canal RCN)

También Jhorman incluyó imágenes de algunos momentos que vivió junto Alexa, entre ellas una en la que aparecen disfrazados como novios. Cabe recordar que justo antes de la participación de Alexa en La casa de los famosos Colombia se habían comprometido.

En otros fragmentos del video, Jhorman aparece recorriendo la casa mientras empaca sus pertenencias. En una de las imágenes se le ve frente al clóset vacío al que mira con gran tristeza.

El exprometido de Alexa También mostró algunos recuerdos como celebraciones pasadas, incluyendo una imagen en la que ambos lucían pijamas iguales durante la temporada de Navidad.

¿Qué pasó en la relación de Jhorman Toloza y Alexa Torrex?

El video continúa con tomas de algunos espacios del apartamento desocupado, mientras él se mostró llorando mientras abraza una maleta, y luego se levanta y se retira del lugar, haciendo referencia al cierre de esta etapa.

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Como se conoce, Alexa fue la primera en expresar su decisión de terminar la relación. Durante su participación en La casa de los famosos habló frente a las cámaras sobre decisión de terminar la relación tras la cercanía con Tebi.

Así fue la emotiva mudanza de Jhorman Toloza tras su separación de Alexa. (Fotos: Canal RCN)

Posteriormente, tras las situaciones que se presentaron dentro de La casa entre Alexa y Tebi, Jhorman Toloza confirmó la ruptura de su parte a través de sus redes sociales, dando a conocer el final de su relación con la participante de La casa de los famosos Colombia.

Tras el video, uno de los primeros en reaccionar fue Nicolás Arrieta quien sin dudar le dejó mensaje a Jhorman: “Aquí estamos”, con un emoji de tristeza.