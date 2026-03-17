En las últimas horas, la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN ha tenido una gran revolución, en especial, por todos los acontecimientos que se han presentado desde el regreso de Altafulla.

Por esta razón, Eidevin López se ha convertido en tendencia tras ser el líder tirano, es decir, tendrá la oportunidad de tomar importantes decisiones en la competencia, en especial, por la semana de la tiranía en la que se presentará una gran variedad de acontecimientos.

Con base en esto, Tebi Bernal y Alexa Torrex protagonizaron un inesperado momento en la competencia tras el beso que se dieron tras la decisión de todos y, de igual modo, por las decisiones de Eidevin y la llegada de Altafulla, la cual ha revolucionado a toda la casa.

¿Cuál fue la reciente dinámica en la semana de la tiranía en La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, las celebridades se enfrentaron a una reciente dinámica en La casa de los famosos Colomba en la que protagonizaron un inesperado momento, en especial, por algunos besos que ocurrieron entre algunas celebridades.

Por este motivo, uno de los momentos que más ha tomado por sorpresa a todas las celebridades fue el reciente encuentro entre Tebi Bernal y Alexa Torrex, quienes a pesar de que cada uno tiene su pareja, se dieron un beso.

Así se dieron el beso Alexa Torrex y Tebi Bernal. | Foto: Canal RCN

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¿Cómo fue el reciente beso entre Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Tras la reciente dinámica que se presentó en La casa de los famosos Colombia, el regreso de Altafulla ha generado una gran variedad de opiniones dentro de la competencia, en especial, por los besos que se dieron algunas celebridades en el reality.

Esta fue la reciente dinámica en La casa de los famosos Col en la semana de la tiranía. | Foto: Canal RCN

Por un lado, Altafulla le afirmó a Tebi Bernal y a Alexa Torrex que él se daría un beso con Karola en caso de que ellos lo hicieran, interpretando una escena con unos respectivos trajes y Eidevin López, líder de la semana, fue testigo de todos los detalles.

Por el otro, Tebi Bernal y Alexa Torrex aprovecharon la oportunidad para darse un beso, dividiendo múltiples opiniones no solo por las celebridades que están dentro de la competencia, sino que también por parte de los internautas.

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Aunque por el momento Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex, no se ha pronunciado, ni tampoco, Alejandra Salguero, novia de Tebi Bernal ha compartido su opinión, los navegantes se encuentran bajo la expectativa de lo que opinan al respecto.