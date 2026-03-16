En las últimas horas, el nombre de Valerie de La Cruz, más conocida como Beba, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras convertirse en la reciente eliminada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Tras la eliminación de Beba en La casa de los famosos Colombia, varios internautas han generado múltiples comentarios a través de las redes sociales tras su gran participación en el reality, en donde dividió una gran variedad de comentarios.

De este modo, Beba fue entrevistada recientemente en el programa matutino de Buen Día, Colombia en el que hizo varias confesiones y una de las que más ha captado la atención por parte de los internautas en el que opinó acerca del presunto mensaje que le había escrito en el pasado Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul.

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¿Cómo reaccionó Beba tras la controversial reacción de Johanna Fadul cuando se enteró que Juanse Quintero le había escrito en el pasado?

Durante la reciente entrevista que se llevó a cabo en la mañana de este lunes 16 de marzo, los presentadores de Buen Día, Colombia le hicieron una variedad de preguntas a Beba acerca de lo que opinaba tras haber dicho que Juanse Quintero le había escrito en el pasado.

Esto dijo Beba tras el video de JOhanna Fadul tras supuesto mensaje de Juanse Quintero. | Fotos: Canal RCN

Por esta razón, le mostraron un video en el programa acerca del video que compartió Johanna Fadul hace varios días en sus redes sociales en el que interrogó a Juanse Quintero de haberle escrito en el pasado.

Sin embargo, Beba solo mencionó que Juanse Quintero en el pasado no le escribió, pro le dio like a varias fotografías suyas, pues expresó las siguientes palabras:

“Juanse Quintero hace tiempo me siguió y me dio likes a algunas fotografías viejas, pero, pues, yo no lo seguí. Tiempo después, él le dio like a varias publicaciones mías”, agregó Beba.

¿Qué mensaje le envió Beba a Juanse Quintero y Johanna Fadul tras su comentario en La casa de los famosos Colombia?

A raíz de esta situación en la que Beba confesó que aparentemente Juanse Quintero le había escrito, desmintió todos los hechos y les pidió unas disculpar a ambos, pues en ningún momento quiso interferir en la relación.

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Beba se disculpó con Johanna Fadul y Juanse Quintero. | Fotos: Canal RCN

Con base en esto, Beba aclaró que en ningún momento quiso interferir ni crear algún problema entre la relación de Johanna Fadul con su esposo.