Karina García reaccionó a la cercanía de Altafulla con Karola, lanzando una fuerte indirecta a su ex

Karina García reaccionó recientemente en el programa '¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?', donde es panelista, a la cercanía de Altafulla con Karola en La casa de los famosos Colombia, dejando una fuerte indirecta dirigida a su ex.

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¿Cómo reaccionó Karina García a la cercanía entre Altafulla y Karola en La casa de los famosos Colombia?

Después de que Andrés Altafulla regresó al reality de Canal RCN para apoyar al 'Líder Tirano' en su misión, el barranquillero comenzó a mostrar interés por la cartagenera Karola Alcendra, con varias miradas que no pasaron desapercibidas en la casa.

Altafulla y Karola protagonizaron un beso en La Casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

La cercanía se hizo más evidente durante una dinámica que propuso Alta a Eidevin López (el 'Líder Tirano') en la que, mientras Tebi y Alexa se besaban, el cantante hiciera lo mismo con la creadora de contenido, situación que finalmente ocurrió.

Tras estas escenas, Karina García, exnovia del intérprete de 'Paila', reaccionó en los micrófonos de '¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?', para expresar con un tono profesional que le había gustado la interacción entre ambos y sugirió que la conexión podría deberse a que comparten origen costeño, lo que facilitaría su entendimiento.

Saben que me gusta. Yo veo más química entre Altafulla y Karola. Siento que se ven lindos, siento que tienen como un buen match. "Obviamente, no sé si es por ser costeños; se entienden sus chistes", expresó.

Sin embargo, lanzó una indirecta a Altafulla que dividió las opiniones en redes.

¿Qué indirecta lanzó Karina García a Altafulla tras su cercanía a Karola en La casa de los famosos Colombia?

En medio del análisis junto a Roberto Velásquez y Néstor Parra, la modelo paisa reaccionó a un comentario de Roberto, quien señaló que Altafulla también había mostrado interés por Yuli con algunas miradas.

A partir de eso, Karina lanzó una indirecta y dejó entrever que el barranquillero tenía claras sus intenciones, asegurando que “iba a llegar a hacer lo suyo”, tal como en la temporada pasada.

Sus declaraciones desataron reacciones entre los seguidores de La casa de los famosos, quienes debatieron en redes sobre la llegada de Altafulla.

Karina García expresó que le gustó la cercanía entre Altafulla y Karola en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué dijeron en redes sobre la llegada de Altafulla a La casa de los famosos Colombia y su cercanía con Karola y Yuli?

Como era de esperarse, varios internautas reaccionaron en la sección de comentarios del video y celebraron el regreso de Altafulla, destacando que, por su atractivo, es natural que llame la atención de varias mujeres.

Sin embargo, no todos coincidieron. Otros usuarios señalaron que su llegada a La casa de los famosos no habría sido del agrado de Karina, pues sugirieron que podría sentir celos al verlo interesado en su amiga, Yuli Ruiz, y por eso había dado esas declaraciones.