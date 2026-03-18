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Karina García protagoniza momento viral al vestirse igual con la mamá de Karola: ¡así reaccionó!

Karina García quedó sorprendida al notar que lucía exactamente igual a la mamá de Karola. Su reacción generó comentarios.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Karina García protagoniza momento viral al vestirse igual con la mamá de Karola
Karina García lució igual que la mamá de Karola / (Foto del Canal RCN)

Un inesperado momento se robó las miradas de los seguidores de La casa de los famosos Colombia, luego de que Karina García descubriera una inesperada coincidencia entre ella y la mamá de Karola. Su reacción no tardó en volverse viral.

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¿Cómo fue el congelado de Karola en La casa de los famosos Colombia?

El 17 de marzo fue el congelado de Karola. Mientras los famosos estaban bajo la orden de "congelados", la madre y el hermano de Karola ingresaron al reality. Fue un encuentro que llamó la atención pues, en varias ocasiones, Karola ha manifestado extrañar a su núcleo familiar.

En su visita, su mamá aprovechó para darle palabras de aliento, pidiéndole que mantuviera su esencia y que no se dejara afectar por las críticas o los conflictos internos. Le recordó que afuera tiene todo el apoyo y que debe seguir enfocada en su objetivo.

Así mismo, le dedicó algunas palabras a varios participantes, pero hubo un momento que llamó toda la atención. Al dirigirse a Eidevin, confesó que le habría gustado que fuera su yerno, aunque dejó claro que “en el corazón nadie puede mandar”, dando a entender que comprende los sentimientos que él tiene por Mariana.

¿Cómo fue el congelado de Karola en La casa de los famosos Colombia?
La mamá de Karola dedicó inesperadas palabras a Eidevin / (Foto del Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Karola tras la visita de su mamá en La casa de los famosos?

Tras la despedida, Karola se mostró visiblemente agradecida. La participante corrió hacia la puerta de salida, gritando y recordándo el cariño que siente por su mamá y su hermano. Minutos después, aprovechó para agradecerle a “El Jefe” por haber hecho posible ese encuentro.

¿Cómo reaccionó Karola tras la visita de su mamá en La casa de los famosos?
Karola recibió la visita de su mamá en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Más adelante, mientras conversaba con sus compañeros y resaltaba lo parecidas que son, Karola, en tono de burla, miró a la cámara y le hizo un divertido reclamo por no haberle llevado ningún detalle.

Oye, mami, no trajiste nada. ¿Qué pasó?. A mi también me gustan los peluches.

La reacción no pasó desapercibida y generó risas entre sus compañeros, quienes destacaron que la mamá de Karola les había caído muy bien, resaltando su carisma durante la visita.

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¿Cómo reaccionó Karina García al ver a la mamá de Karola?

Durante la visita, Karina García, panelista de ´¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos Colombia?, estaba comentando el momento con sus compañeros.

Sin embargo, mientras celebraba la llegada de de la mamá de Karola, su expresión cambió paulatinamente. García se mostró soprendida tras notar que ambas se habían puesto exactamente el mismo vestuario.

El momento, que rápidamente se viralizó en plataformas digitales, mostró la reacción espontánea de Karina, quien no pudo ocultar su expresión al notar la coincidencia. Entre risas e incredulidad, la participante comentó la coincidencia en el programa.

 

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