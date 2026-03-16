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Yuli Ruiz se sinceró sobre Alejandro Estrada y contó cómo cambió su juego dentro de La casa de los famosos

Yuli Ruiz habló con franqueza sobre Alejandro Estrada y dejó ver cómo su ruptura transformó su estrategia en La casa de los famosos

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yuli Ruiz dice que se equivocó.
Yuli Ruiz dice que se equivocó al meterse con Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN)

Luego de su ruptura con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3, Yuli Ruiz no ha dejado de darle explicaciones a sus compañeros sobre los motivos de la decisión.

Yuli Ruiz se arrepiente.
Yuli Ruiz se arrepiente de su relación sentimental con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre la actitud de Alejandro Estrada luego de terminar su relación sentimental en La casa de los famosos Colombia 3?

Yuli aseguró que sentía atracción por Alejandro desde antes de entrar a la competencia porque lo veía como un hombre completo y caballeroso, pero al convivir con él se llevó una sorpresa amarga.

Según la paisa, descubrió que Alejandro era muy distinto a lo que proyectaba y lo calificó como manipulador y controlador.

Ruiz relató que se sintió limitada en dos ocasiones durante la relación y que eso la llevó a replantearse si realmente quería continuar en medio de tanta exposición.

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La modelo expresó que está cansada del tema y que desea dejarlo atrás, aunque Alejandro insiste en mostrarse como víctima y hacerla ver como la responsable de la ruptura.

Lo que más la enfada es que él asegure que se sintió usado, cuando ella creyó que el sentimiento era genuino.

La influenciadora manifestó que al inicio no escuchaba las advertencias de otros habitantes porque confiaba en lo que sentía.

Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que todo era parte de una estrategia planeada por el cucuteño.

¿Yuli Ruiz es amiga de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

Según Yuli, Alejandro busca poner a sus compañeros en su contra y afectar la frágil amistad que ella mantiene con Alexa Torrex.

Ruiz también señaló que no quiere caer en el juego sucio de Alexa, quien estaría dispuesta a ir en contra de sus principios con tal de ganar la tercera temporada.

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Estas declaraciones dejaron claro que Yuli no solo se distancia de Alejandro, sino que también marca una posición frente a otros competidores que podrían influir en su camino dentro del reality.

La separación entre Yuli y Alejandro no solo es un asunto personal, también afecta la convivencia y las alianzas dentro de la competencia. La creadora de contenido ahora busca enfocarse en su propio juego, sin dejarse arrastrar por conflictos que puedan desviar su estrategia.

Alejandro Estrada dijo que Yuli Ruiz lo usó.
Alejandro Estrada dijo que Yuli Ruiz lo usó para su estrategia en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
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