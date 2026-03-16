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Sofía Jaramillo dejó un inesperado mensaje para Beba tras su eliminación de La casa de los famosos

Sofía Jaramillo reaccionó a la eliminación de Beba con palabras que generaron comentarios divididos en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Sofía Jaramillo lanzó inesperado mensaje.
Sofía Jaramillo lanzó inesperado mensaje tras la eliminación de Beba en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Luego de la eliminación de Beba de La casa de los famosos Colombia 3, la exparticipante Sofía Jaramillo dio sus impresiones sobre lo ocurrido.

Beba quedó eliminada.
Beba quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia 3, el pasado 15 de marzo. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Beba tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3?

Beba de la Cruz quedó eliminada de la novela de la vida real el pasado 15 de marzo. La deportista no pudo superar a sus compañeros en las votaciones y le dijo adiós a la competencia para siempre.

La noticia tomó por sorpresa a muchos, incluida la propia Beba, que expresó su desconcierto por no ganarle en votación a participantes como Tebi, a quien señaló como un jugador sin mayor aporte. Incluso, antes de salir, lo dejó nominado con esos argumentos.

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¿Qué expresó Sofía Jaramillo luego de la eliminación de Beba de La casa de los famosos Colombia 3?

Entre los exparticipantes que reaccionaron a la salida de Beba se destacó Sofía Jaramillo, quien le dedicó un mensaje emotivo en redes sociales.

La modelo aseguró que ninguna opinión externa cambiará la percepción que tiene de ella y que solo quienes la conocieron realmente pueden juzgarla. Sofía, que estuvo apenas tres semanas en competencia, logró construir vínculos sólidos con varios de sus compañeros, lo que explica la cercanía y el apoyo que mostró hacia Beba en este momento.

“Parece que hubiese pasado una eternidad desde la última vez que te vi. Eres grande bebé, solo quienes tuvimos el gusto de conocerte realmente podemos hablar con propiedad de ti. Nadie me hará odi4rte”, escribió Sofía Jaramillo en su publicación.

La deportista se despidió compartiendo el cuarto del líder con Valentino, con quien pudo aprovechar el poder del espionaje para ajustar sus estrategias.

Sin embargo, los televidentes tenían otros planes y decidieron que su ciclo debía terminar. Beba reconoció que aún tenía mucho por dar, pero aceptó la decisión.

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Su salida también estuvo marcada por el revuelo que causó el congelado de su esposo, quien apareció en la casa mostrando músculos y sin darle mayores detalles, lo que generó críticas entre los seguidores del programa.

Beba era una ficha clave en la habitación Calma, por lo que su ausencia obliga a sus integrantes a replantear alianzas y estrategias.

La eliminación abre un nuevo capítulo en el reality, donde las tensiones se intensifican y los vínculos se ponen a prueba.

Beba dejó nominado a Tebi.
Beba dejó nominado a Tebi en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
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