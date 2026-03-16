Beba se sinceró hasta las lágrimas con Carla Giraldo tras su eliminación de La casa de los famosos

Luego de su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3, Beba se sinceró con Carla Giraldo y lloró hablando de su proceso en el reality.

Beba no quedó satisfecha con las votaciones en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Con cuánto porcentaje quedó eliminada Beba de La casa de los famosos Colombia 3?

El pasado 16 de marzo, la barranquillera Beba de la Cruz quedó fuera de la competencia al obtener la menor votación del público con un 9.50%.

La deportista y modelo no ocultó su sorpresa ante los resultados y lo expresó con franqueza.

Tras la gala principal, Carla Giraldo aprovechó el momento para conversar con ella y escuchar sus impresiones.

Beba aseguró sentirse satisfecha con su paso por el programa, aunque cree que el público esperaba más conflicto de su parte.

Según explicó, su actitud calmada frente a varias situaciones pudo haber influido en la percepción de los televidentes.

Reconoció que las alianzas y amistades dentro de la casa también jugaron un papel importante en su salida.

Aun así, manifestó que tenía mucho más por mostrar y que, aunque acepta la decisión de la audiencia, se va con la convicción de haber dado lo mejor de sí.

La eliminación de Beba dejó un vacío evidente en la dinámica de la casa. Valentino Lázaro y Mariana Zapata fueron los más afectados, especialmente Mariana, quien no pudo contener las lágrimas al ver que Tebi permanecía en la competencia mientras su inseparable amiga se despedía.

Este momento reflejó la cercanía que habían construido y cómo la salida de Beba cambia el rumbo emocional de algunos participantes.

Además, Beba dejó nominado a Tebi, argumentando que es un competidor flojo que no aporta ni resta a la convivencia.

¿Qué sorpresa trae este nuevo ciclo en La casa de los famosos Colombia 3?

La salida de Beba marca el inicio de un nuevo ciclo en el reality. Los famosos se enfrentan a la dinámica de los congelados y al regreso del cine, una actividad que promete revelar más de una verdad oculta.

Marcelo Cezán y Carla Giraldo anunciaron que esta semana los participantes recibirán la visita de Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada, quien será la mano derecha del líder.

Por si fuera poco, la entrada de Renzo Meneses y Marilyn Patiño añade un ingrediente extra de expectativa. La pareja ingresará a la casa sin que todos los concursantes sepan de su relación, lo que seguramente generará reacciones intensas y nuevas tensiones.