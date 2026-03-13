Ella es Loren Esteban, la exnovia de Nicolás Arrieta que está causando revuelo en redes; ¿la conocías?

El creador de contenido Nicolás Arrieta volvió a ser tendencia en las redes sociales, pero esta vez por una de sus exnovias.

Nicolás Arrieta está en una relación con Manuela Ortiz. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo se llama la exnovia de Nicolás Arrieta?

Loren Esteban es el nombre de la bella expareja del creador de contenido que está causando revuelo en las plataformas digitales.

Aunque su relación terminó hace más de tres años, los internautas aún la vinculan con Arrieta, especialmente ahora que él ha dado un paso importante en su carrera y su nombre vuelve a sonar con fuerza.

Luego de su paso por La casa de los famosos Colombia, Nicolás ha logrado darle un segundo aire a su trayectoria.

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Su presencia mediática ha crecido y, paralelamente, Nicolás Arrieta también atraviesa un momento clave en su vida profesional.

Desde hace dos semanas se desempeña como panelista invitado en el programa Buen Día Colombia de RCN, y recientemente confirmó que continuará en el set por una semana más.

Para él, esta oportunidad en televisión representa un cambio positivo, pues asegura que está dejando atrás malos hábitos y enfocándose en nuevos proyectos.

¿Cómo se llama la actual novia de Nicolás Arrieta?

Además, su relación con Manuela Ortiz, quien lo acompañó en uno de los congelados y participó como invitada en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, refleja un entorno más estable en lo personal, lo que también influye en su desempeño profesional.

Mientras tanto, dentro del reality los participantes enfrentan la prueba de beneficio y castigo.

En esta ocasión, deben armar un rompecabezas con cajas en equipos de tres. El premio para los ganadores es una cena especial para todo su grupo, mientras que los perdedores tendrán que asumir el reto de actuar como árboles.

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Esta dinámica, elegida por el público a través de votaciones e interacciones con el Canal RCN, demuestra el nivel de influencia que tienen los seguidores en el rumbo de la competencia.

Nicolás Arrieta, por su parte, aprovecha el momento para reinventarse y demostrar que puede brillar más allá de las polémicas, consolidando un camino que lo acerca cada vez más al mundo de la televisión.