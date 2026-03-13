Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ella es Loren Esteban, la exnovia de Nicolás Arrieta que está causando revuelo en redes; ¿la conocías?

Nicolás Arrieta es tendencia gracias a Loren Esteban, la expareja que conquista redes sociales con su belleza y carisma.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Exnovia de Nicolás Arrieta.
Exnovia de Nicolás Arrieta causa revuelo en redes sociales. (Foto Canal RCN)

El creador de contenido Nicolás Arrieta volvió a ser tendencia en las redes sociales, pero esta vez por una de sus exnovias.

Nicolás Arrieta está en una relación.
Nicolás Arrieta está en una relación con Manuela Ortiz. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo se llama la exnovia de Nicolás Arrieta?

Loren Esteban es el nombre de la bella expareja del creador de contenido que está causando revuelo en las plataformas digitales.

Aunque su relación terminó hace más de tres años, los internautas aún la vinculan con Arrieta, especialmente ahora que él ha dado un paso importante en su carrera y su nombre vuelve a sonar con fuerza.

Luego de su paso por La casa de los famosos Colombia, Nicolás ha logrado darle un segundo aire a su trayectoria.

Artículos relacionados

Su presencia mediática ha crecido y, paralelamente, Nicolás Arrieta también atraviesa un momento clave en su vida profesional.

Desde hace dos semanas se desempeña como panelista invitado en el programa Buen Día Colombia de RCN, y recientemente confirmó que continuará en el set por una semana más.

Para él, esta oportunidad en televisión representa un cambio positivo, pues asegura que está dejando atrás malos hábitos y enfocándose en nuevos proyectos.

¿Cómo se llama la actual novia de Nicolás Arrieta?

Además, su relación con Manuela Ortiz, quien lo acompañó en uno de los congelados y participó como invitada en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, refleja un entorno más estable en lo personal, lo que también influye en su desempeño profesional.

Mientras tanto, dentro del reality los participantes enfrentan la prueba de beneficio y castigo.

En esta ocasión, deben armar un rompecabezas con cajas en equipos de tres. El premio para los ganadores es una cena especial para todo su grupo, mientras que los perdedores tendrán que asumir el reto de actuar como árboles.

Artículos relacionados

Esta dinámica, elegida por el público a través de votaciones e interacciones con el Canal RCN, demuestra el nivel de influencia que tienen los seguidores en el rumbo de la competencia.

Nicolás Arrieta, por su parte, aprovecha el momento para reinventarse y demostrar que puede brillar más allá de las polémicas, consolidando un camino que lo acerca cada vez más al mundo de la televisión.

Manuela Ortiz.
Manuela Ortiz actual novia de Nicolás Arrieta. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Melissa Gate reaccionó al regreso de Altafulla a La casa de los famosos Colombia Melissa Gate

Así reaccionó Melissa Gate tras al regreso de Altafulla a La casa de los famosos

Melissa Gate reaccionó al anuncio del regreso de Altafulla a La casa de los famosos Colombia, lo que generó comentarios en redes.

Sara Uribe recuerda historia de infidelidad Sara Uribe

Sara Uribe sorprendió al contar cómo descubrió una infidelidad en casa de su ex: así fue el momento

Sara Uribe llamó la atención tras recordar que, hace algunos años, encontró a una de sus exparejas siendo infiel en una fiesta.

Andrés Gómez y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta se burló del pantalón del esposo de Beba tras su visita a La casa de los famosos, ¿qué dijo?

El exparticipante Nicolás Arrieta hizo un comentario fiel a su estilo que no pasó desapercibido en redes sociales.

Lo más superlike

Falleció reconocido influencer junto a su familia tras ser arrastrados por corriente marina Talento internacional

Falleció reconocido influencer junto a su familia tras ser arrastrados por corriente marina

Se confirmó el fallecimiento de reconocido influencer junto a su familia tras una inesperada corriente en el mar.

Alexa Torrex y Yuli Ruiz discuten. La casa de los famosos

Alexa Torrex y Yuli Ruiz se enfrentaron en La casa de los famosos; ¿Fin de las chicas Tormenta?

Carlos Vives asiste a la 25ª edición de los Premios Grammy Latinos en el Centro Kaseya. Carlos Vives

Carlos Vives se viste de luto tras dolorosa pérdida de un ser querido

Florinda Meza desmiente rumores de su muerte apareciendo en redes con video Talento internacional

Florinda Meza desmiente rumores de su muerte con un divertido video relacionado con el Chavo del 8

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?