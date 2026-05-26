Manuela QM habría lanzado fuerte indirecta sobre Blessd: “Te deseo una pareja que te adore”

Manuela QM volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir un mensaje que muchos de sus seguidores interpretaron como una fuerte indirecta para Blessd, padre del bebé que espera.

La influencer paisa continúa compartiendo detalles de su embarazo, especialmente ahora que se encuentra en la recta final de esta etapa y la expectativa por el nacimiento de su hijo Caleb sigue creciendo entre sus seguidores.

“Te deseo una pareja que te adore”: el mensaje de Manuela QM que muchos relacionan con Blessd (Foto Mike Coppola / AFP)

¿Qué compartió Manuela QM sobre Blessd?

En medio de varias publicaciones relacionadas con su embarazo, Manuela compartió un mensaje que rápidamente llamó la atención de los usuarios en redes sociales.

La creadora de contenido publicó una reflexión donde expresaba sus deseos para las personas, mencionando temas como el amor, la tranquilidad emocional y la paz en el hogar.

“Te deseo una pareja que te adore, unos amigos que te llamen, un trabajo que te guste, un sistema nervioso en calma y un hogar donde te sientas en paz. Te deseo una vida que, poco a poco, te ayude a sanar”, escribió.

Aunque Manuela no mencionó directamente a Blessd ni dio contexto sobre el mensaje, muchos internautas comenzaron a especular que podría tratarse de una indirecta relacionada con su relación sentimental.

Los comentarios no tardaron en aparecer y varios seguidores aseguraron que el mensaje reflejaría sentimientos o situaciones personales que estaría atravesando en esta etapa de su vida.

Sin embargo, hasta el momento, ni la influencer ni el cantante se han pronunciado oficialmente sobre las especulaciones.

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¿Cómo avanza el embarazo de Manuela QM?

En los últimos días, Manuela también ha compartido cómo ha cambiado su rutina durante las últimas semanas de embarazo.

La empresaria confesó que cada vez siente más dolores físicos y cansancio, algo que le ha dificultado realizar actividades cotidianas que antes hacía sin problema.

Aun así, explicó que intenta mantenerse activa y mover su cuerpo diariamente, aunque reconoció que cada vez se le hace más complicado.

Según contó, uno de sus objetivos es caminar al menos 30 minutos al día para mantenerse en movimiento durante la recta final de la gestación.

Aunque todavía no ha revelado la fecha exacta del nacimiento de Caleb, los seguidores creen que faltan pocas semanas, especialmente después de que Blessd suspendiera algunos compromisos laborales para regresar a Colombia y acompañarla en esta etapa final del embarazo.