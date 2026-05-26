Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Piqué y Clara Chía serán papás? Se rumora la llegada de un "hermanito" para los hijos de Shakira

Piqué y Clara Chía causan revuelo tras protagonizar rumores sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
¿Piqué y Clara Chía serán papás?
Piqué y Clara Chía protagonizan rumores de embarazo / (Foto de AFP y Freepik)

La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía volvió a generar conversación en redes sociales luego de que surgieran versiones sobre la posible llegada de un nuevo miembro a su familia.

Artículos relacionados

¿Por qué dicen que Piqué y Clara Chía podrían convertirse en padres?

En las últimas horas, la periodista Mandy Fridmann aseguró en el programa ‘Tal Cual Sin Filtro’ que Gerard Piqué y Clara Chía Martí habrían tomado la decisión de formar una familia.

Según explicó, la pareja habría hablado del tema durante un viaje reciente a Venecia, Italia, donde supuestamente celebraron cuatro años de relación.

La comunicadora afirmó que Milan y Sasha, hijos de Shakira y Piqué, “podrían tener pronto un hermanito”. Además, comentó que la pareja habría avanzado en ese proyecto desde hace algún tiempo.

¿Por qué dicen que Piqué y Clara Chía podrían convertirse en padres?
Piqué y Clara Chía protagonizan rumores de embarazo en redes sociales / (Foto de Freepik)

De acuerdo con las declaraciones entregadas en el programa, Piqué y Clara Chía supuestamente habrían congelado embriones durante el 2025. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado públicamente esta información.

Artículos relacionados

¿Qué pasó durante el viaje de Piqué y Clara Chía a Venecia?

A comienzos de mayo, Gerard Piqué y Clara Chía fueron vistos en Venecia. Algunas imágenes de la pareja fueron compartidas por medios internacionales como People en Español y ¡HOLA!, donde se señaló que ambos se encontraban celebrando un nuevo aniversario juntos.

¿Qué pasó durante el viaje de Piqué y Clara Chía a Venecia?
Piqué y Clara Chía celebraron su aniversario en Venecia / (Foto de AFP)

Según lo reportado, el viaje habría sido un momento importante para la pareja, pues allí habrían conversado sobre sus planes a futuro. Fue precisamente esa visita la que despertó nuevamente rumores sobre la posibilidad de ampliar la familia.

Aunque no existen fotografías ni declaraciones relacionadas con un embarazo, las versiones compartidas en televisión y redes sociales hicieron que el tema se volviera tendencia durante las últimas horas.

Artículos relacionados

¿Qué han dicho Piqué y Clara Chía sobre los rumores de embarazo?

Hasta ahora, Gerard Piqué y Clara Chía Martí no se han pronunciado sobre las versiones que circulan acerca de un posible embarazo. Ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la información mencionada en el programa de entretenimiento.

¿Qué han dicho Piqué y Clara Chía sobre los rumores de embarazo?
Piqué y Clara Chía no se han pronunciado sobre los rumores de embarazo / (Foto de AFP)

Por esa razón, varios internautas han señalado que, por el momento, todo se mantiene como una versión compartida por medios y periodistas de entretenimiento. Aun así, el tema sigue generando comentarios, especialmente porque la relación entre ambos continúa siendo seguida de cerca desde la separación entre Piqué y Shakira.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La emotiva reacción de Luis Díaz tras su convocatoria al Mundial Luis Díaz

La emotiva reacción de Luis Díaz tras ser convocado a su primer Mundial con Colombia

Luis Díaz compartió un emotivo mensaje tras su primera convocatoria con Colombia a un Mundial: "Lo soñé desde muy pequeño".

Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity. Claudia Bahamón

Claudia Bahamón presumió por primera vez foto con su novio: así luce la pareja

Claudia Bahamón sorprendió en redes al posar en romántica foto con Andrés Godoy, su pareja.

Nataly Umaña sorprendió con nuevo look La casa de los famosos

Nataly Umaña sorprende con cambio de look previo a la final de La casa de los famosos

Nataly Umaña, ex de Alejandro Estrada, sorprendió con drástico cambio de imagen previo a la final de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Eduardo Zapien reveló que fue diagnosticado con enfermedad renal poliquística Influencers

Reconocido influencer fue diagnosticado con extraña enfermedad: ¿qué es la renal poliquística?

Reconocido cantante e influencer reveló que fue diagnosticado con una enfermedad renal incurable y hereditaria.

Diomedes Díaz se habría comunicado con su mánager y le mandó especial mensaje a su fanaticada Diomedes Díaz

Mánager de Diomedez Díaz asegura haberse reencontrado con él, esto fue lo que le “dijo”

Tebi explicó su molestia con Alexa Torrex La casa de los famosos

Tebi explicó su molestia con Alexa Torrex en La casa de los famosos: "las promesas son sagradas"

Karol G ganó dos premios en los AMAs 2026 y su look se llevó todas las miradas Karol G

Karol G triunfó en los AMAs 2026, pero su look terminó desatando críticas en redes, ¿por qué?

Angustia vivió Wendy Guevara cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia Influencers

Wendy Guevara vivió momento de terror cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia. ¿Qué pasó?