¿Piqué y Clara Chía serán papás? Se rumora la llegada de un "hermanito" para los hijos de Shakira

La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía volvió a generar conversación en redes sociales luego de que surgieran versiones sobre la posible llegada de un nuevo miembro a su familia.

¿Por qué dicen que Piqué y Clara Chía podrían convertirse en padres?

En las últimas horas, la periodista Mandy Fridmann aseguró en el programa ‘Tal Cual Sin Filtro’ que Gerard Piqué y Clara Chía Martí habrían tomado la decisión de formar una familia.

Según explicó, la pareja habría hablado del tema durante un viaje reciente a Venecia, Italia, donde supuestamente celebraron cuatro años de relación.

La comunicadora afirmó que Milan y Sasha, hijos de Shakira y Piqué, “podrían tener pronto un hermanito”. Además, comentó que la pareja habría avanzado en ese proyecto desde hace algún tiempo.

Piqué y Clara Chía protagonizan rumores de embarazo en redes sociales / (Foto de Freepik)

De acuerdo con las declaraciones entregadas en el programa, Piqué y Clara Chía supuestamente habrían congelado embriones durante el 2025. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado públicamente esta información.

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¿Qué pasó durante el viaje de Piqué y Clara Chía a Venecia?

A comienzos de mayo, Gerard Piqué y Clara Chía fueron vistos en Venecia. Algunas imágenes de la pareja fueron compartidas por medios internacionales como People en Español y ¡HOLA!, donde se señaló que ambos se encontraban celebrando un nuevo aniversario juntos.

Piqué y Clara Chía celebraron su aniversario en Venecia / (Foto de AFP)

Según lo reportado, el viaje habría sido un momento importante para la pareja, pues allí habrían conversado sobre sus planes a futuro. Fue precisamente esa visita la que despertó nuevamente rumores sobre la posibilidad de ampliar la familia.

Aunque no existen fotografías ni declaraciones relacionadas con un embarazo, las versiones compartidas en televisión y redes sociales hicieron que el tema se volviera tendencia durante las últimas horas.

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¿Qué han dicho Piqué y Clara Chía sobre los rumores de embarazo?

Hasta ahora, Gerard Piqué y Clara Chía Martí no se han pronunciado sobre las versiones que circulan acerca de un posible embarazo. Ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la información mencionada en el programa de entretenimiento.

Piqué y Clara Chía no se han pronunciado sobre los rumores de embarazo / (Foto de AFP)

Por esa razón, varios internautas han señalado que, por el momento, todo se mantiene como una versión compartida por medios y periodistas de entretenimiento. Aun así, el tema sigue generando comentarios, especialmente porque la relación entre ambos continúa siendo seguida de cerca desde la separación entre Piqué y Shakira.