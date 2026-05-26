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Así decoraron la tumba de Diomedes Díaz en conmemoración de su cumpleaños número 69

Diomedes Díaz está cumpliendo 69 años y sus fanáticos decoraron su tumba, convirtiendo la fecha en una tradición.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La tumba de Diomedes Díaz fue decorada en conmemoración.
La tumba de Diomedes Díaz fue decorada en conmemoración de su cumpleaños. (Foto: Canal RCN)

Diomedes Díaz está cumpliendo años este 26 de mayo y sus hijos y seguidores no solamente lo recordaron en las redes sociales, sino que le decoraron la tumba.

Diomedes Díaz murió en el 2013.
Diomedes Díaz murió en el 2013. (Foto: Canal RCN)

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¿Cuántos años estaría cumpliendo Diomedes Díaz?

El artista vallenato estaría cumpliendo 69 años, pero un paro cardiorrespiratorio le arrebató la vida el 22 de diciembre de 2013.

A pesar del tiempo, el legado de Diomedes sigue más vivo que nunca, incluso años después de su muerte continúa siendo uno de los artistas más escuchados en las plataformas digitales de Colombia.

El día de su cumpleaños se volvió tradición que los fanáticos vayan hasta el cementerio a llevarle regalos y a recordar sus canciones.

Por ese motivo, todos los años se arregla la tumba del Cacique de La Junta para que propios y extraños puedan celebrar sus más de 30 años de carrera musical y hasta tomarse fotografías en el lugar, lo que también lo ha convertido en un sitio turístico.

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¿Cuántos álbumes sacó Diomedes Díaz?

Diomedes lanzó 36 álbumes de estudio, dejando un legado difícil de igualar y superar. La tumba del artista fue decorada con flores y mensajes de cariño, en un gesto que demuestra la vigencia de su música y el impacto que tuvo en la cultura popular.

Sus hijos y seguidores compartieron imágenes en redes sociales, recordando momentos emblemáticos de su carrera y reafirmando que el vallenato sigue teniendo en Diomedes a uno de sus máximos exponentes.

El homenaje no solo se vivió en el cementerio, también en las plataformas digitales, donde miles de usuarios reprodujeron sus canciones y convirtieron su nombre en tendencia. La fecha se transformó en un ritual colectivo que une generaciones alrededor de su legado musical.

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En medio de la conmemoración, su nieto Martín Elías JR sorprendió al lanzar su versión de la canción “Yo soy mundial”, tema que Diomedes grabó en 1994.

El joven artista eligió el cumpleaños de su abuelo para presentar esta propuesta, justo cuando la cita mundialista en México, Canadá y Estados Unidos está a pocos días de comenzar con la participación de la Selección Colombia.

Aunque ya había mostrado un adelanto del tema que no fue bien recibido por los internautas, la versión completa busca cambiar esa percepción.

Su apellido pesa en el vallenato y las comparaciones con su padre y su abuelo son inevitables, pero muchos reconocen que apenas inicia su camino artístico.

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