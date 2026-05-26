Aida Victoria Merlano reaccionó a la imagen de ella besándose con El Topi; ¿terminó con Agustín Fernández?

Aida Victoria Merlano reaccionó a la imagen que compartió el influenciador Edwar Riaño, conocido como El Topi, en la que salen besándose.

Aida Victoria Merlano aclaró la polémica imagen con El Topi. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano a la imagen compartida por El Topi?

El Topi publicó en su cuenta de Instagram una fotografía hecha con inteligencia artificial en la que se está dando un tierno beso con la barranquillera, acompañada de un mensaje en el que aseguró que lo mejor de perdonar es la reconciliación.

La respuesta de Merlano no se hizo esperar. La influenciadora le pidió al creador de contenido que bajara la imagen, ya que muchos seguidores ni siquiera notan que se trata de un montaje digital y terminan creyendo situaciones que no son reales.

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¿Cómo fue la propuesta de noviazgo de Agustín Fernández a Aida Victoria Merlano?

La polémica se intensificó porque actualmente Aida Victoria mantiene una relación sentimental con Agustín Fernández, quien le pidió que fuera su novia de rodillas frente a una gran cantidad de testigos.

La barranquillera aceptó con un beso, lo que generó expectativa sobre el futuro de esta relación.

La imagen generada con inteligencia artificial desató comentarios de risas y sorpresa entre los seguidores de ambos influenciadores.

Aida Victoria ha estado en México desde que terminó su controversial participación en La Mansión VIP, donde no alcanzó a llegar al top 3 de la competencia.

Su salida estuvo marcada por señalamientos de acercamientos indebidos con Agustín, quien hoy es su pareja oficial.

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Los internautas también esperan la respuesta de su expareja, Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario.

El creador de contenido le ha puesto varias denuncias a Merlano, alegando que se le están vulnerando sus derechos como padre al no permitirle pasar tiempo con su hijo mientras ella se encuentra fuera del país.

Los seguidores consideran que la opinión de Tejada sobre el nuevo romance de la madre de su hijo podría añadir más tensión a la polémica.

Su postura frente a la relación con Agustín Fernández es esperada, ya que en el pasado ha manifestado su inconformidad con la manera en que Aida expone su vida privada en redes sociales.