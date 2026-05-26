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La Liendra causó polémica al mostrar a sobreviviente de encuentro con hipopótamo en Colombia

La Liendra continúa con su documental y mostró la historia de un sobreviviente de hipopótamo, generando debate en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Liendra generó controversia por su nuevo documental.
La Liendra generó controversia por su nuevo documental sobre los hipopótamos de Pablo Escobar. (Foto de La Liendra: Canal RCN) (Foto del hipopótamo: Freepik)

La Liendra continúa en las grabaciones de su documental sobre los hipopótamos de Pablo Escobar y causó revuelo al mostrar a un sobreviviente de un encuentro con estos animales en Colombia.

La Liendra mostró a un sobreviviente de encuentro con hipopótamo.
La Liendra mostró a un sobreviviente de encuentro con hipopótamo en Colombia. (Foto: Canal RCN)

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El creador de contenido se encuentra en el territorio en el que habitan estos mamíferos invasores.

Durante la recolección de información e imágenes para el proyecto audiovisual, el influenciador encontró una conmovedora historia sobre un hombre que vivió un crudo encuentro con un hipopótamo y logró sobrevivir.

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¿Qué mostró La Liendra sobre el sobreviviente al encuentro con un hipopótamo en Colombia?

En las imágenes se le puede ver a La Liendra describiendo las lesiones y fracturas con las que quedó el hombre.

La polémica sigue creciendo en torno a este tema, sin embargo, La Liendra insistió en que quiere mostrar todos los ángulos posibles y dejar que sea la gente la que saque conclusiones.

Esta postura no ha evitado que reciba críticas, sobre todo de defensores de los hipopótamos, quienes alegan que busca lucrarse de la problemática sin aportar soluciones que eviten el sacrificio de la especie en Colombia.

El creador de contenido ha sido cuestionado por meterse al territorio de estos animales sin compañía profesional ni seguridad, exponiendo su integridad física.

Ya lo había hecho en otro de sus documentales, cuando se infiltró en una zona de tolerancia y recibió fuertes amenazas.

Para él, el riesgo es parte de su compromiso con ofrecer la mejor calidad audiovisual a sus seguidores, aunque eso implique exponerse a situaciones peligrosas.

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¿Cómo reaccionaron los internautas a las imágenes del sobreviviente al encuentro con un hipopótamo en Colombia?

La inclusión del testimonio de un sobreviviente también ha generado reacciones encontradas.

Por un lado, algunos consideran que visibilizar estas historias es necesario para dimensionar el impacto de los hipopótamos en las comunidades.

Por otro, hay quienes creen que se trata de un recurso sensacionalista que busca atraer más atención al proyecto.

Además de las críticas, La Liendra sufrió un percance que por poco detiene la producción: su dron se perdió mientras lo volaban en la zona.

El dispositivo, valorado en millones de pesos, fue recuperado gracias a un seguidor que lo identificó en uno de los videos publicados en Instagram.

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