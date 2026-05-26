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Karol G causa conmoción con su estrategia en busca del bienestar animal

Karol G es tendencia tras su labor social en la Guajira, revelando la estrategia que tiene para el bienestar animal.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karol G se llevó los aplausos por gesto hacia los animales
Karol G desató reacciones con inesperada estrategia animalista AFP/ Ezequiel BECERRA - Foto: Freepik)

La cantante colombiana, Karol G, no deja de ser tendencia en redes y noticia en los portales del entretenimiento, luego de llevarse dos galardones de los premios American Music Awards (AMAs), el pasado lunes 25 de mayo.

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La paisa logró el Premio Internacional a la Excelencia Artística y Mejor Álbum Latino del año, sin duda, una noche para la historia de la música colombiana, porque, además, tuvo su respectivo show frente a artistas a nivel global.

Pero eso no es todo, las redes están reconociendo a Carolina Giraldo por su Fundación Con Cora, con la cual ha ayudado a incontables personas, pues además de ayudar a niñas, niños y mujeres, su trabajo llegó hasta los animales de poblaciones vulnerables.

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De hecho, en las últimas horas, la fundación reveló el plan que tienen desde su organización, teniendo en cuenta a estos seres sintientes del país.

¿Cuál es el mensaje de la fundación de Karol G sobre el bienestar animal?

Por medio de las redes sociales de la Fundación Con Cora, se hizo máxima difusión del proyecto que tienen con los animales de la Guajira.

Karol G desató reacciones con inesperada estrategia animalista
Karol G emocionó redes con proyecto enfocado en animales AFP / Patrick T. Fallon)

Primero, iniciaron con un mensaje explicando cómo se debe cubrir todos los frentes de las poblaciones vulnerables y uno de ellos es el bienestar animal:

“Son parte de las familias, del día a día y de los vínculos que sostiene a la comunidad. Son superhéroes: generan compañía, enseñan empatía y fortalecen la conexión entre las personas”, comunicaron.

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¿Qué hará Karol G por los animales de la Guajira?

Luego de enviar este sentido mensaje, revelando la importancia del bienestar animal, la Fundación Con Cora reveló cuáles serían las estrategias para ello, por lo que mencionaron que se desarrollarán consultas veterinarias gratuitas.

Karol G emocionó redes con proyecto enfocado en animales
Karol G se llevó los aplausos por gesto hacia los animales Foto: Freepik)

Así mismo, proceso de esterilización, acompañamientos a animales en condiciones vulnerables, pero, otra idea bastante importante, es la educación para niños y niñas, en cuanto a la importancia de cuidar a todos los seres vivo.

Esta idea se llevará a cabo en la Guajira y según con su comunicado, en los siguientes días revelarán información sobre esta obra social, que, sin duda, generó conmoción de parte de animalistas y seguidores de la artista.

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