Alexa Torrex y Yuli Ruiz se enfrentaron en La casa de los famosos; ¿Fin de las chicas Tormenta?

La alianza entre las chicas Tormenta parece haber llegado a su fin tras la discusión entre Yuli Ruiz y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3.

Alexa Torrex se separa de las chicas Tormenta en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué se enfrentaron Yuli Ruiz y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

Yuli y Manuela Gómez decidieron hablar con Alexa y manifestarle lo que pensaban de su decisión de jugar en solitario.

Según ambas, la decisión de Alexa es respetable, pero consideran que la forma en la que lo comunicó no fue la indicada.

Manuela expresó que se sintió como si Alexa se creyera la jefa máxima que había tomado la decisión de abandonar a sus compañeros, mientras Yuli le dijo que se sintió muy prepotente de su parte.

Además, Yuli aseguró que las felicitaciones que le dio por ser salvada por el público no fueron sinceras, lo que la hizo pensar que Alexa no era tan amiga como decía.

Alexa replicó diciendo que su rabia no fue con ellas, sino con Alejandro, por no saber usar sus votos, ya que de haber hecho bien los movimientos ambas se podían salvar.

Yuli le respondió que, de todas formas, la hizo sentir mal porque percibió que Alexa era la única que quería brillar en el equipo Tormenta.

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¿Cómo reaccionó Alexa Torrex al reclamo de Yuli Ruiz y Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 3?

Estas declaraciones no le gustaron a Alexa, quien se levantó de la mesa alegando que de envidiosa no la iban a tachar y que su intención siempre fue proteger al grupo.

Manuela se molestó y le reclamó que esa no era la manera de reaccionar y menos si estaban en una conversación que solo le competía al equipo. Los ánimos se exaltaron y terminaron gritándose y sacándose los trapitos al sol.

El enfrentamiento dejó claro que las diferencias entre las integrantes eran más profundas de lo que parecía.

Alexa expresó que estaba cansada de empujar el carro sola y que sus compañeras solo se dejaban llevar sin esforzarse lo suficiente.

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La ruptura de la alianza Tormenta llega justo después de la separación entre Yuli y Alejandro, lo que intensifica el ambiente de incertidumbre dentro de la casa.

Con los planes derrumbados y las relaciones fracturadas, cada integrante deberá replantear su camino en el juego.