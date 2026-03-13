Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Alexa Torrex y Yuli Ruiz se enfrentaron en La casa de los famosos; ¿Fin de las chicas Tormenta?

Alexa Torrex y Yuli Ruiz protagonizaron un fuerte enfrentamiento en La casa de los famosos que dejó en duda la unión del equipo.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alexa Torrex y Yuli Ruiz discuten.
Alexa Torrex y Yuli Ruiz discuten en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

La alianza entre las chicas Tormenta parece haber llegado a su fin tras la discusión entre Yuli Ruiz y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3.

Alexa Torrex se separa de las chicas Tormenta.
Alexa Torrex se separa de las chicas Tormenta en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Por qué se enfrentaron Yuli Ruiz y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

Yuli y Manuela Gómez decidieron hablar con Alexa y manifestarle lo que pensaban de su decisión de jugar en solitario.

Según ambas, la decisión de Alexa es respetable, pero consideran que la forma en la que lo comunicó no fue la indicada.

Manuela expresó que se sintió como si Alexa se creyera la jefa máxima que había tomado la decisión de abandonar a sus compañeros, mientras Yuli le dijo que se sintió muy prepotente de su parte.

Además, Yuli aseguró que las felicitaciones que le dio por ser salvada por el público no fueron sinceras, lo que la hizo pensar que Alexa no era tan amiga como decía.

Alexa replicó diciendo que su rabia no fue con ellas, sino con Alejandro, por no saber usar sus votos, ya que de haber hecho bien los movimientos ambas se podían salvar.

Yuli le respondió que, de todas formas, la hizo sentir mal porque percibió que Alexa era la única que quería brillar en el equipo Tormenta.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Alexa Torrex al reclamo de Yuli Ruiz y Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 3?

Estas declaraciones no le gustaron a Alexa, quien se levantó de la mesa alegando que de envidiosa no la iban a tachar y que su intención siempre fue proteger al grupo.

Manuela se molestó y le reclamó que esa no era la manera de reaccionar y menos si estaban en una conversación que solo le competía al equipo. Los ánimos se exaltaron y terminaron gritándose y sacándose los trapitos al sol.

El enfrentamiento dejó claro que las diferencias entre las integrantes eran más profundas de lo que parecía.

Alexa expresó que estaba cansada de empujar el carro sola y que sus compañeras solo se dejaban llevar sin esforzarse lo suficiente.

Artículos relacionados

La ruptura de la alianza Tormenta llega justo después de la separación entre Yuli y Alejandro, lo que intensifica el ambiente de incertidumbre dentro de la casa.

Con los planes derrumbados y las relaciones fracturadas, cada integrante deberá replantear su camino en el juego.

Yuli Ruiz no se aguanta la actitud de Alexa Torrex.
Yuli Ruiz no se aguanta la actitud de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Altafulla ingresará a La casa de los famosos Colombia 2026, esta es la razón La casa de los famosos

Altafulla ingresará a La casa de los famosos Colombia 2026, esta es la razón

Altafulla regresará próximamente a La casa de los famosos Col y tendrá una importante tarea que sorprenderá a las celebridades.

Alejandro Estrada trata de aclarar su situación con Yuli Ruiz. Alejandro Estrada

Yuli Ruiz marcó distancia con Alejandro Estrada en La casa de los famosos; esto le dijo la modelo

Yuli Ruiz reafirmó que su historia de amor con Alejandro Estrada quedó en el pasado y no quiere más explicaciones.

Novia de Tebi aclara si siguen juntos tras su acercamiento con Alexa en La casa de los famosos La casa de los famosos

Novia de Tebi aclara si siguen juntos tras su acercamiento con Alexa en La casa de los famosos

Alejandra, novia de Tebi, habló sobre el acercamiento que el participante ha tenido con Alexa dentro de La casa de los famosos y explicó cómo está actualmente su relación.

Lo más superlike

Falleció reconocido influencer junto a su familia tras ser arrastrados por corriente marina Talento internacional

Falleció reconocido influencer junto a su familia tras ser arrastrados por corriente marina

Se confirmó el fallecimiento de reconocido influencer junto a su familia tras una inesperada corriente en el mar.

Exnovia de Nicolás Arrieta. Nicolás Arrieta

Ella es Loren Esteban, la exnovia de Nicolás Arrieta que está causando revuelo en redes; ¿la conocías?

Carlos Vives asiste a la 25ª edición de los Premios Grammy Latinos en el Centro Kaseya. Carlos Vives

Carlos Vives se viste de luto tras dolorosa pérdida de un ser querido

Florinda Meza desmiente rumores de su muerte apareciendo en redes con video Talento internacional

Florinda Meza desmiente rumores de su muerte con un divertido video relacionado con el Chavo del 8

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?