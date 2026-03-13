La Liendra mostró a su doble con el doble de Blessd en un video viral; ¿se parecen?

El creador de contenido La Liendra generó risas entre sus seguidores al anunciar que se viene una colaboración con el cantante urbano Blessd.

La Liendra causa revuelo al mostrar al doble de Blessd. (Foto Canal RCN)

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¿La Liendra colaborará con Blessd?

En realidad se trata de un video que el influenciador subió a sus redes sociales en donde se ve a dos personas que son muy parecidas físicamente a él y a Blessd.

En el video se observa a los dobles conversando mientras La Liendra bromea con que pronto “se vienen cositas” junto al artista.

La Liendra ha estado muy activo en sus plataformas digitales y, además de este divertido clip, recientemente causó furor al hablar sobre su posible matrimonio con Dani Duke.

El creador confesó que le gustaría casarse con la influenciadora en una ceremonia privada antes de ofrecer una gran fiesta.

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Lo que más llamó la atención fue que aseguró tener planeado gastar entre 700 y 800 millones de pesos solo en la recepción de invitados, cifra que generó una ola de comentarios entre los internautas.

El video con los dobles de La Liendra y Blessd rápidamente se viralizó, despertando curiosidad y risas entre sus seguidores.

Aunque se trató de una broma, la publicación reforzó la capacidad del influenciador de mantener a su audiencia entretenida con sus ocurrencias.

¿Cuántos años le lleva Dani Duke a La Liendra?

Por otra parte, Dani Duke también habló de la diferencia de edad que existe entre ambos. La influenciadora reveló que le lleva ocho años a La Liendra y aseguró que la edad no tiene nada que ver con el amor.

Sus palabras surgieron después de que le preguntaran qué pensaba sobre la diferencia de edad entre el cantante Jhonny Rivera y su esposa Jenny López.

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A estas polémicas se suma que Dani Duke ha estado acompañada de su mejor amigo, a quien varios seguidores han señalado de ser la supuesta pareja secreta de la influenciadora.

La Liendra se ha tomado estos comentarios con humor, al punto de realizar un video en el que se comparó físicamente con el mejor amigo de Dani, mostrando que prefiere reírse de las especulaciones en lugar de darles mayor importancia.