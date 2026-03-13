Yuli Ruiz marcó distancia con Alejandro Estrada en La casa de los famosos; esto le dijo la modelo

Yuli Ruiz no aceptó las explicaciones de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3, y le pidió que por favor superara el tema entre los dos.

Alejandro Estrada recibe fuerte respuesta de parte de Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué están distanciados Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de su ruptura, en los pasillos de la casa se empezaron a comentar y a rumorear las razones por las que Yuli y Alejandro decidieron darle fin a su romance.

Yuli recibió información de varios de sus compañeros sobre comentarios hechos por Alejandro, por lo que decidió confrontarlo y preguntarle directamente.

Alejandro le respondió que tal vez sus palabras fueron malinterpretadas, pero que su intención nunca ha sido hacer o decir algo para hacerle daño. Yuli dijo que lo mejor era no dar tantas explicaciones y decir lo esencial si es el caso.

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Alejandro no quedó muy contento con el reclamo de Yuli y trató de aclarar varios de los malentendidos con la ayuda de Tebi, pero su movimiento no funcionó como esperaba.

El actor se acercó nuevamente a Yuli para pedirle disculpas y mostrarle que sus compañeros no tenían razón en sus acusaciones.

Sin embargo, ella fue tajante: aseguró que estaba cansada del tema y que ya no le interesaban las razones de Alejandro, pues esa relación se acabó y quedó en el pasado.

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¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada a las palabras de Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 3?

Alejandro, sorprendido por la dureza de Yuli, expresó que para él era importante limpiar su imagen y dejar claro que nunca tuvo malas intenciones.

Sin embargo, Tebi le aconsejó que no siguiera gastando energía en un asunto que, para Yuli, ya no tiene relevancia.

Esta recomendación lo puso en una encrucijada: continuar intentando explicar su versión o aceptar que la percepción de Yuli no cambiará.

En cualquier caso, la situación ha generado bastante tensión entre varios de los habitantes.

Hoy los famosos tendrán la prueba de beneficio y castigo. Los ganadores podrán disfrutar de una rica cena, mientras que quienes pierdan deberán actuar como árboles por unas horas, una dinámica que pondrá a prueba su paciencia.

Asimismo, Valentino Lázaro tendrá la responsabilidad de escoger al famoso que desea salvar, luego de imponerse en la prueba frente a Manuela.