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Nicolás Arrieta respondió a las críticas por repetir ropa y generó debate en redes sociales

Nicolás Arrieta sorprendió en redes al defender su estilo y contestar críticas por repetir ropa en Buen Día Colombia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Nicolás Arrieta respondió a las críticas.
Nicolás Arrieta respondió a las críticas por su forma de vestir. (Foto Canal RCN)

El youtuber Nicolás Arrieta sorprendió con su respuesta a las personas que lo critican por repetir la ropa.

Nicolás Arrieta recibe críticas.
Nicolás Arrieta recibe críticas por repetir atuendos. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué Nicolás Arrieta está de panelista en Buen Día Colombia?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3 ha estado de panelista en el programa matutino Buen Día Colombia.

Desde su eliminación, Nicolás ha aportado sus comentarios en el espacio de variedades y se ha mostrado feliz de este nuevo paso en su carrera, asegurando que ahora sí está “chambeando” de verdad.

Sin embargo, su participación no ha estado exenta de críticas. En redes sociales, algunos usuarios lo han tildado de “patético” por hacer parte del programa y lo han señalado por supuestamente usar la misma ropa en sus apariciones.

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¿Cómo respondió Nicolás Arrieta a las críticas por su ropa?

Ante esto, Arrieta respondió con ironía y autenticidad, afirmando que se siente agradecido por las oportunidades en televisión y que lo de la ropa no le preocupa, pues la actitud es lo que realmente importa.

Incluso bromeó diciendo que aún no había recibido la quincena, dejando claro que no se toma demasiado en serio los comentarios negativos.

La respuesta generó un intenso debate en redes sociales. Por un lado, muchos seguidores respaldaron su postura, asegurando que lo importante es el talento y no el aspecto.

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Por otro lado, algunos internautas señalaron que, si quiere consolidarse como panelista, debería asumir el rol con mayor seriedad y variar sus atuendos, sin perder su estilo personal.

Arrieta aprovechó la controversia para hacer humor, recordando incluso la pinta del esposo de Beba en el congelado, con la que se burló de quienes se aferran a una prenda hasta que ya no da más.

Este tipo de comentarios refuerzan su sello característico: irreverente, directo y sin miedo a incomodar.

Nicolás fue el noveno eliminado de la casa más famosa del país y ahora está incursionando en la televisión nacional, donde ha tenido buena acogida.

Su presencia en Buen Día Colombia marca un nuevo capítulo en su trayectoria, demostrando que puede adaptarse a diferentes formatos sin perder su esencia como creador de contenido.

Nicolás Arrieta se burló del esposo de Beba.
Nicolás Arrieta se burló del esposo de Beba en redes sociales. (Foto Canal RCN)
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