Exparticipante de La casa de los famosos Colombia sorprendió al revelar fotos inéditas de su juventud

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Luis Fernando “El Negro” Salas, causó furor entre sus seguidores al mostrar cómo lucía cuando estaba más joven y atravesaba la etapa de pasión por las motocicletas.

Luis Fernando Salas recuerda su juventud con nostalgia en redes sociales. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo recordó su juventud Luis Fernando “El Negro” Salas?

El actor hizo parte del selecto grupo de la segunda temporada del reality, donde compartió varias anécdotas de esas épocas que hoy recuerda con nostalgia en sus redes sociales.

En las fotografías que publicó se le ve con camisilla, gorra y sentado en una moto roja, acompañado de un mensaje en el que resaltó lo valioso que es mirar atrás y reconocer el camino recorrido.

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La publicación rápidamente se llenó de comentarios de internautas que destacaron que el paso de los años no se le nota mucho.

Desde su salida del programa en marzo de 2025, cuando obtuvo solo el 5.45% de los votos, Salas ha estado más activo en redes sociales, logrando un crecimiento exponencial gracias a la visibilidad que le dio el reality.

“Cada etapa tiene su historia… y esta también tuvo la suya qué bueno es mirar atrás y ver el camino recorrido”, escribió Luis Fernando Salas en su publicación.

¿El Negro Salas se ha encontrado con sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia?

Después de su eliminación, “El Negro” no ha confirmado si se encuentra en algún proyecto audiovisual, aunque sí ha mostrado que mantiene una estrecha relación con sus excompañeros.

Con ellos conformó el grupo conocido como Los lavaplatos, integrado por Camilo Trujillo, La Liendra, José Rodríguez y Peluche.

En varias publicaciones se les ha visto compartiendo momentos juntos, lo que demuestra que la amistad que nació en el programa continúa vigente.

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Además, el actor ha publicado varios feeds donde recuerda su paso por la casa más famosa del país, asegurando que ha sido una de las mejores experiencias de su vida y que le permitió crecer tanto personal como profesionalmente.

Luis Fernando es recordado por su papel de Leonardo en la producción del Canal RCN Allá te espero, donde interpretó a un empresario corrupto involucrado en métodos de inmigración ilegal.