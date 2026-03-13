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Tatán Mejía y Macarena sorprendieron con su divertida actuación de Rapunzel y el camaleón Pascal

Tatán Mejía y su hija Macarena conquistaron las redes con un casting improvisado de la princesa Rapunzel y su amigo Pascal.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Tatán Mejía sorprende.
Tatán Mejía sorprende con su interpretación de Pascal. (Fotos Canal RCN)

Macarena, hija de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, derritió corazones al mostrar los divertidos personajes con los que planea presentar su “casting” para Rapunzel.

Macarena Mejía y Tatán presentan "casting".
Macarena Mejía y Tatán presentan "casting" para Rapunzel. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo mostró Macarena Mejía su “casting” de Rapunzel?

Como se ha hecho habitual, la familia Mejía Restrepo ha estado compartiendo sus ocurrencias en redes sociales.

Maleja es la que más sube historias y en ellas se la pasa mostrando y contando su diario vivir, además de hacer reels con Tatán donde abordan diferentes temas en pareja desde el humor.

Este hobby lo ha ido tomando Macarena, quien se vuelve cada vez más activa en las plataformas digitales.

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¿Cuántos seguidores tiene Macarena Mejía en su Instagram?

Macarena cuenta con una comunidad de más de 120 mil seguidores en su cuenta personal, donde comparte sus procesos creativos y las actividades que realiza.

Recientemente publicó un video que causó gracia entre los seguidores de la familia, sobre todo por la actuación y el papel que le tocó a Tatán en el “casting”.

En el clip se ve a Macarena interpretando a la princesa Rapunzel junto a su inseparable amigo camaleón Pascal.

Ambos se metieron en personaje, especialmente Tatán, generando una ola de comentarios y reacciones entre los internautas.

“Este es mi casting para Rapunzel con mi papá”, escribió Macarena Mejía en su publicación.

Mientras Macarena sorprende con sus videos, Maleja y Tatán han compartido que están ansiosos por la llegada de un nuevo miembro a la familia.

La presentadora reveló que está en la dulce espera del nacimiento de su primera sobrina, un acontecimiento que los tiene llenos de ilusión.

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Maleja expresó que se siente feliz de poder vivir esta etapa junto a sus seres queridos y aseguró que a la pequeña le sobrará amor.

Incluso Maleja celebró la espera con un tierno video en el que recordó la infancia de Guadalupe y Macarena, resaltando que el tiempo pasa muy rápido y que ahora la familia se prepara para hacerse más grande.

Tatán Mejía emociona con su actuación.
Tatán Mejía emociona con su actuación junto a su hija Macarena. (Foto Canal RCN)
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