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Insólita predicción del 2025 acertó la semifinal y la final del Mundial 2026: ¿Argentina ganará?

Un antiguo tuit coincidió con la semifinal entre Argentina e Inglaterra y la final ante España. Ahora, muchos esperan si acertará el campeón.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Argentina o España? Viral predicción que acertó la final del Mundial reveló al supuesto campeón
Reviven tuit que acertó la semifinal y la final del Mundial 2026: esto predijo para el título (Foto Thomas COEX / AFP) (Foto Molly Darlington / AFP)

A pocos días de disputarse la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, un antiguo tuit volvió a hacerse viral en redes sociales luego de acertar varios de los partidos más importantes del cierre del torneo.

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La publicación, realizada meses antes del inicio de la Copa del Mundo, comenzó nuevamente a circular entre los aficionados, quienes quedaron sorprendidos por las coincidencias entre la predicción y lo que finalmente ocurrió en el campeonato.

Viral tuit volvió a sorprender tras acertar la semifinal y la final del Mundial 2026
Insólita predicción acertó la semifinal y la final del Mundial 2026: esto dijo sobre el campeón (Foto David Ramos / AFP) (Foto Thomas COEX / AFP)

¿Cuál es el tuit viral que acertó la final entre Argentina y España?

En redes sociales se viralizó un tuit publicado en diciembre de 2025, en el que un usuario intentó predecir el recorrido de Argentina durante el Mundial 2026.

Aunque la publicación no acertó varios de los resultados de la fase de grupos ni de las primeras rondas del torneo, sí coincidió con los partidos de la semifinal y la final.

En la publicación se aseguraba que Argentina enfrentaría a Inglaterra en la semifinal y conseguiría la victoria por 2-1, resultado que finalmente se cumplió.

Además, el mismo tuit afirmaba que la gran final sería entre Argentina y España, selecciones que disputarán el título mundial el próximo 19 de julio.

Estas coincidencias hicieron que la publicación volviera a viralizarse y acumulara miles de reacciones en redes sociales.

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¿Quién ganará el Mundial 2026 según el tweet viral?

La predicción no solo habló de la semifinal y la final, sino que también se atrevió a anticipar quién levantaría el trofeo.

Según el usuario, Argentina derrotaría a España por 2-1 y conseguiría un nuevo título mundial.

Además, la publicación aseguraba que Lionel Messi terminaría el torneo llevándose tres reconocimientos individuales: el premio al mejor jugador del Mundial, el de máximo goleador y el de mayor asistente del campeonato.

La publicación volvió a ser compartida por miles de usuarios, quienes comentaron las coincidencias que tuvo con los partidos disputados hasta ahora.

Mientras algunos consideran que podría tratarse de un nuevo acierto, otros creen que simplemente es una coincidencia y prefieren esperar al resultado de la final para saber si la predicción termina cumpliéndose por completo.

Por ahora, Argentina y España ya tienen asegurado su lugar en la gran final del Mundial 2026, donde se conocerá si el antiguo tuit acierta también al campeón del torneo y a los reconocimientos individuales que anticipó para Lionel Messi.

La predicción que acertó la semifinal y la final del Mundial 2026 reveló quién levantaría la copa
Tuit viral aseguró que Argentina sería el campeón del Mundial 2026 (Foto PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
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