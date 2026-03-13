Reconocido cantante popular emociona al celebrar sus bodas de plata; ¿de quién se trata?

El cantante Féizar Orjuela, conocido en el mundo artístico como El Heredero, emocionó en redes sociales al compartir la celebración de sus bodas de plata.

El Heredero celebra 25 años de matrimonio. (Foto de Freepik)

Artículos relacionados La casa de los famosos Prometido de Alexa envía contundente mensaje a Tebi tras la estrategia que estaría usando con ella

¿Cómo celebró El Heredero sus bodas de plata?

El Heredero se hizo muy conocido en Colombia por la popularidad de su canción “Coqueta”, tema que catapultó su carrera musical y lo convirtió en un referente nacional.

El artista está casado con Alba Lozano y juntos celebraron con alegría este momento único.

A través de Instagram y otras publicaciones de sus allegados, se les pudo ver disfrutando de la ceremonia, bailando románticamente y compartiendo con sus invitados.

Las bodas de plata representan 25 años de unión matrimonial, y para la pareja significan también un recorrido lleno de aprendizajes y complicidad.

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz psicofonía de mujer que falleció tras caer de tobogán y Ayda Valencia opina: ¿qué suena?

Alba ha sido pieza clave en la carrera de Féizar, pues además de ser su esposa, funge como mánager y responsable de los contratos que han mantenido vigente la trayectoria del cantante.

En esta ocasión, El Heredero se mostró orgulloso de presumir a la mujer que ha sido su musa en tantas canciones y que lo ha acompañado en cada etapa de su vida artística.

Los comentarios en redes sociales reflejan la admiración de sus seguidores, quienes destacan la constancia y el ejemplo que la pareja transmite.

Artículos relacionados Juanda Caribe Marilyn Patiño reveló que habló con la esposa de Juanda Caribe y sorprendió con su consejo

Aunque la celebración fue el centro de atención, muchos se preguntan cuál será el siguiente paso en la vida profesional del cantante.

Por ahora, no ha confirmado si planea una segunda luna de miel junto a Alba Lozano o si se concentrará en retomar sus presentaciones en diferentes ciudades de Colombia.

¿Cómo empezó la carrera musical del Heredero?

La historia de amor y de superación de El Heredero es motivo de inspiración para muchos de sus seguidores.

El cantante tuvo que vender empanadas en sus inicios para poder llevar dinero al hogar donde vivía con su madre y, al mismo tiempo, seguir dedicándose a la música.

Ese esfuerzo y sacrificio lo convirtieron en un ejemplo de perseverancia. Sus seguidores han resaltado que Orjuela es un referente para muchos músicos que sueñan con abrirse camino en la industria, demostrando que con disciplina y pasión los sueños pueden convertirse en realidad.