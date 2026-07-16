René Higuita y Vozinha compartieron inesperado encuentro tras el Mundial 2026: así fue el momento

El paso de Cabo Verde por la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó varios nombres para recordar. Uno de ellos fue el de Vozinha, cuyo desempeño llamó la atención dentro y fuera de la cancha.

Semanas después del torneo, ese reconocimiento quedó reflejado en un encuentro con René Higuita que terminó convirtiéndose en otro de los momentos comentados por los aficionados.

¿Por qué Vozinha fue uno de los porteros más comentados del Mundial 2026?

Antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, era un futbolista reconocido principalmente en Cabo Verde y entre quienes seguían el fútbol africano.

Sin embargo, su nombre empezó a ganar visibilidad desde el primer partido del torneo.

Vozinha generó conversación en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

El arquero fue determinante en el empate sin goles frente a España, encuentro en el que evitó varias oportunidades del conjunto europeo y recibió el reconocimiento como mejor jugador del compromiso.

A partir de ese momento, su talento comenzó a ser compartido en redes sociales y diferentes medios internacionales.

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El crecimiento también se reflejó en sus plataformas digitales. Durante la competencia, su cuenta de Instagram pasó de reunir decenas de miles de seguidores a superar los 29 millones, mientras que en TikTok acumuló millones de personas interesadas en conocer más sobre su historia.

Además de sus intervenciones bajo el arco, una de las imágenes que más circuló fue la del guardameta arrodillado al finalizar el compromiso contra España. Posteriormente explicó que en ese momento lo abordó el recuerdo de sus abuelos, quienes fueron las personas que lo criaron y marcaron su vida.

La historia de Vozinha llamó la atención en redes sociales / (Foto de AFP)

¿Cómo fue el encuentro entre René Higuita y Vozinha?

Después del Mundial, Vozinha coincidió con René Higuita en un restaurante. El exarquero colombiano compartió el momento a través de sus redes sociales, donde mostró cómo se produjo el saludo entre ambos.

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En el video se observa que Higuita estaba acompañado por su hija cuando identificó al guardameta africano. Mientras grababa las imágenes, destacó la campaña realizada por Cabo Verde y señaló que el arquero había sido uno de los referentes de su selección durante la competencia.

Cuando Vozinha se disponía a salir del lugar, reconoció a Higuita y se acercó para saludarlo. Los dos intercambiaron un abrazo y conversaron durante unos segundos.

En ese momento, el exfutbolista colombiano le expresó un mensaje de reconocimiento por el impacto que tuvo su participación en el campeonato. Como respuesta, Vozinha también manifestó su admiración por el arquero.

Las imágenes comenzaron a compartirse entre usuarios de redes sociales, donde muchos destacaron el significado del encuentro entre dos porteros que representan generaciones y contextos diferentes dentro del fútbol.