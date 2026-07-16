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Sara Corrales enterneció al mostrar a su bebé con la camiseta de Argentina tras la clasificación

Sara Corrales enamoró a sus seguidores al mostrar a su bebé con la camiseta de Argentina tras la clasificación en el Mundial.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sara Corrales mostró a su hija con el uniforme de Argentina
Así apareció el bebé de Sara Corrales con la camiseta de Argentina. (Foto: AFP)

Sara Corrales enterneció a sus seguidores al compartir una imagen de su bebé con el uniforme de la Selección Argentina tras el triunfo en la semifinal del Mundial 2026.

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¿Qué mostró Sara Corrales sobre su bebé tras el triunfo de Argentina?

A través de sus redes sociales, la actriz compartió una fotografía de su pequeña, quien aparece luciendo el uniforme de la Selección Argentina.

En la imagen también se puede ver que la bebé ya luce completamente calvita, detalle que llamó la atención de muchos pues hace unos días Sara compartió que decidió cortarle el cabello para que le crezca más rápido y bonito.

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La actriz sigue compartiendo detalles de la nueva etapa que vive junto a su pequeña, quien nació el pasado 17 de mayo y está próxima a cumplir dos meses de vida.

Sara Corrales mostró a su hija con el uniforme de Argentina
Así apareció la bebé de Sara Corrales con la camiseta de Argentina. (Foto: AFP)

Cada vez que Sara Corrales comparte una imagen de la bebé, la pequeña se lleva toda la atención de sus seguidores, aunque hasta el momento se desconoce su rostro.

Como la actriz ya lo ha mencionado en anteriores ocasiones, decidió unirse a la tendencia de varios famosos que prefieren no mostrar la cara de sus hijos por temas de privacidad.

¿Por qué Sara Corrales apoya a la Selección Argentina?

La razón por la que la actriz colombiana decidió apoyar a la Selección Argentina y celebrar su triunfo se debe a que su esposo, el empresario Damián Pasquini, es argentino.

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De hecho, en historias anteriores que compartió Sara Corrales, mostró a su esposo siguiendo el partido en el que la selección albiceleste derrotó 2-1 a Inglaterra y consiguió su clasificación a la final del Mundial 2026.

Sara Corrales mostró a su hija con el uniforme de Argentina
Así apareció la bebé de Sara Corrales con la camiseta de Argentina. (Foto: AFP)

 

 

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