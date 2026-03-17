Cris Valencia recibe críticas tras revelar fotos inéditas junto a Karina García

Cris Valencia ha generado una ola de críticas en redes sociales tras revelar varias fotografías inéditas junto a Karina García. Pero, ¿qué fue lo que desató la polémica?

¿Cuáles son las fotos inéditas que reveló Cris Valencia junto a Karina García que generaron polémica?

En las últimas horas, el cantante caldense Cris Valencia ha desatado polémica tras publicar un video en su cuenta de TikTok, donde suma más de ochocientos mil seguidores, en el que compartió varias fotografías junto a Karina García.

Cris Valencia generó revuelo en redes sociales al publicar fotos inéditas junto a Karina García. (Foto: Canal RCN)

Según explicó el joven paisa, las imágenes fueron tomadas el día en que la también panelista de La casa de los famosos Colombia participó en la grabación de uno de sus videos musicales oficiales.

En las fotografías se observa a Karina abrazándolo, enviando picos a la cámara y posando junto al cantante en distintos momentos de la grabación.

Yo guardo esto porque para mí fue bonito y especial el grabar ese video musical", dijo.

Sin embargo, la publicación no pasó desapercibida entre los usuarios de la plataforma, y varios de ellos reaccionaron con críticas hacia el artista en la sección de comentarios.

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¿Qué dijeron en redes sobre las fotos inéditas que reveló Cris Valencia junto a Karina García?

A través de los comentarios, varios usuarios criticaron a Cris Valencia, recordándole que esas imágenes correspondían a “el momento más humilde” de la modelo paisa Karina García.

Incluso, algunos compartieron fotografías de cómo lucía antes de realizarse algunos retoques estéticos en su rostro, con el fin de burlarse de él.

Por otro lado, también hubo quienes aseguraron que las imágenes podrían haber sido generadas con inteligencia artificial, poniendo en duda la autenticidad de las fotos compartidas por el joven cantante de 21 años.

Cris Valencia recibió miles de críticas en redes por publicar fotos inéditas junto a Karina García. (Foto: Canal RCN)

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¿Karina tuvo algo con Cris Valencia?

Aunque en redes sociales surgieron rumores sobre un posible romance, Karina García y Cris Valencia nunca confirmaron haber tenido una relación sentimental.

No obstante, ambos protagonizaron un momento que se volvió viral cuando aparecieron dándose un beso durante una transmisión en vivo del streamer Westcol, lo que despertó todo tipo de comentarios entre los seguidores.

Tiempo después, se conoció que aquel beso no necesariamente significaba que estuvieran saliendo.

Según se explicó, el gesto habría surgido en medio de un reto y también se relacionó con la promoción de un proyecto musical del cantante, en el que la creadora de contenido participó.