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Captan al prometido de Alexa Torrex bebiendo licor tras el “shippeo” entre ella y Tebi Bernal

El prometido de Alexa Torrex fue captado bebiendo licor despechado tras el "shippeo" entre ella y Tebi Bernal en La casa de los famosos.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Novio de Alexa Torrex es captado bebiendo licor
Jhorman Toloza, novio de Alexa Torrex, fue captado bebiendo alcohol y despechado por "shippeo" entre ella y Tebi Bernal. (Fotos: Canal RCN)

El "shippeo" entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar, y Jhorman Toloza, el prometido de la cantante, aunque aseguró que confiaba en ella, fue captado bebiendo licor totalmente despechado en una cantina, afectado por la situación.

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¿Cuál es el video que muestra al prometido de Alexa Torrex bebiendo licor tras el "shippeo" de ella con Tebi Bernal?

Los fanáticos del reality de Canal RCN no dejan de comentar sobre el "shippeo" que se formó entre Alexa Torrex y Esteban Bernal en La casa de los famosos.

Alexa Torrex y Tebi Bernal se dan un beso en La casa de los famosos Colombia
Alexa Torrex y Tebi Bernal crearon un falso "shippeo" en La casa de los famosos Colombia que dio a sentimientos verdaderos. (Foto: Canal RCN)

Lo que comenzó como una broma entre las celebridades terminó despertando sentimientos reales, lo que los llevó a ponerle un alto a la dinámica inicial.

Ante esta situación, el prometido de Alexa quiso calmar los rumores y expresó en sus redes sociales y en una entrevista para Mañana Express de Canal RCN que confiaba plenamente en su pareja, pidiendo a sus seguidores que no alimentaran más los comentarios sobre un posible romance entre ella y el deportista paisa.

A pesar de sus palabras, circuló un video en el que fue captado bebiendo junto a un amigo en una cantina.

En las imágenes se le ve con varias botellas de cerveza, cantando despechado, mientras en la mesa se aprecia un celular mostrando a Tebi conversando con Alexa en La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, cabe aclarar que el video no es real: se trataría de un clip humorístico creado por Jhorman para hacer reír a sus seguidores, aprovechando que el tema se volvió furor en redes sociales.

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¿Cómo reaccionaron en redes al video del prometido de Alexa Torrex bebiendo licor por "shippeo" entre ella y Tebi Bernal?

Como era de esperarse, varios usuarios acudieron a la sección de comentarios para compartir fotos de Jhorman llorando y con un fotomontaje luciendo cuernos de venado o toro.

Por su parte, otros destacaron que el joven estuviera disfrutando de una cerveza venezolana, aplaudiendo su lealtad hacia Alexa y animándolo a mantenerse firme, asegurándole que pronto volvería a estar a su lado.

Tranqui Jhorman", "Jhorman más firme que nunca con Alexa; ya falta poco para que estés con tu reina" y "salud nojoda 🍻🤣", fueron solo algunos de los mensajes que escribieron.

Jhorman Toloza, novio de Alexa Torrex
Jhorman Toloza creó un video junto a un amigo para hacer reír a sus seguidores sobre el "shippeo" entre Tebi Bernal y Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué reveló Alexa Torrex sobre sus sentimientos hacia Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Alexa Torrex sorprendió al confesarle a Yuli Ruiz que estaba empezando a sentir "cositas" por el deportista, por lo que decidió tomar distancia y alejarse de él.

Tras su confesión, varios compañeros del programa le aconsejaron que era la decisión correcta, ya que tanto ella como Tebi tenían sus respectivas parejas fuera del reality.

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