Alexa Torrex rompe en llanto por el distanciamiento de ‘Mini Tormenta’ en La Casa de los famosos

Alexa Torrex llamó la atención tras protagonizar un emotivo momento donde habló acerca de su relación con ‘Mini Tormenta’. Tras romper en llanto, la participante de La casa de los famosos Colombia reveló la causa de su distanciamiento.

¿Quiénes conforman ‘Mini Tormenta’ en La casa de los famosos Colombia?

El grupo conocido como ‘Mini Tormenta’ surgió dentro de la habitación Tormenta del reality como un equipo de apoyo entre participantes. Está compuesto por Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Alejandro Estrada y Alexa Torrex.

Durante el desarrollo del programa, los miembros del grupo coincidieron en que las dinámicas y relaciones dentro del reality habían cambiado, lo que generó distanciamiento entre ellos.

El equipo ‘Mini Tormenta’ de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Los internautas han comentado que la unión inicial del grupo se vio afectada por estas diferencias y que ahora cada integrante toma decisiones más individuales.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su distanciamiento?

En medio de lágrimas, Alexa reconoció que, aunque la decisión le afecta, el ambiente ya no le resulta cómodo. Así mismo destacó que, aunque sería un momento difícil, debía mantener su postura y no desenfocarse de sus propósitos.

“No me siento bien ahí ya. Y donde no me sienta bien, pues no voy a estar”, confesó.

Alexa Torrex rompe en llanto en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Alexa explicó que siempre ha sido muy cercana al grupo, pero reconoció que en esta ocasión no podía seguir así. Torrex admitió no saber qué le depara el futuro dentro del programa y se mostró confundida sobre las decisiones que debe tomar.

No sé qué hacer de aquí en adelante. No sé qué me espere.

¿Qué dijeron los compañeros de ‘Mini Tormenta’?

La reacción de los demás integrantes del grupo también fue compartida ante la producción.

Manuela reveló que no estaba de acuerdo con la forma en que Alexa manejó la situación. Así mismo, destacó que, desde su perspectiva, se trata de una decisión que no tiene remedio.

Alejandro, por su parte, manifestó que creía que Alexa podría estar cometiendo un error y reveló que había luchado por mantener la unión del grupo.

Yuli confesó sentirse dolida por el distanciamiento, aunque reconoció que ya había anticipado que esta situación podría suceder.

Los internautas han debatido ampliamente sobre la ruptura, destacando que este grupo era uno de los más unidos en el reality, lo que genera dudas sobre cómo se desarrollarán las dinámicas y relaciones entre los participantes en los próximos días.