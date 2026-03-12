Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Alexa Torrex rompe en llanto por el distanciamiento de ‘Mini Tormenta’ en La Casa de los famosos

Alexa Torrex se mostró conmovida al hablar de su relación junto a Manuela Gómez, Alejandro Estrada y Yuli Ruiz.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alexa Torrex rompe en llanto por el distanciamiento de ‘Mini Tormenta’
Alexa Torrex se muestra afectada por el distanciamiento de ‘Mini Tormenta’ / (Foto del Canal RCN)

Alexa Torrex llamó la atención tras protagonizar un emotivo momento donde habló acerca de su relación con ‘Mini Tormenta’. Tras romper en llanto, la participante de La casa de los famosos Colombia reveló la causa de su distanciamiento.

Artículos relacionados

¿Quiénes conforman ‘Mini Tormenta’ en La casa de los famosos Colombia?

El grupo conocido como ‘Mini Tormenta’ surgió dentro de la habitación Tormenta del reality como un equipo de apoyo entre participantes. Está compuesto por Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Alejandro Estrada y Alexa Torrex.

Durante el desarrollo del programa, los miembros del grupo coincidieron en que las dinámicas y relaciones dentro del reality habían cambiado, lo que generó distanciamiento entre ellos.

¿Quiénes conforman ‘Mini Tormenta’ en La casa de los famosos Colombia?
El equipo ‘Mini Tormenta’ de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Los internautas han comentado que la unión inicial del grupo se vio afectada por estas diferencias y que ahora cada integrante toma decisiones más individuales.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su distanciamiento?

En medio de lágrimas, Alexa reconoció que, aunque la decisión le afecta, el ambiente ya no le resulta cómodo. Así mismo destacó que, aunque sería un momento difícil, debía mantener su postura y no desenfocarse de sus propósitos.

“No me siento bien ahí ya. Y donde no me sienta bien, pues no voy a estar”, confesó.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su distanciamiento?
Alexa Torrex rompe en llanto en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Alexa explicó que siempre ha sido muy cercana al grupo, pero reconoció que en esta ocasión no podía seguir así. Torrex admitió no saber qué le depara el futuro dentro del programa y se mostró confundida sobre las decisiones que debe tomar.

No sé qué hacer de aquí en adelante. No sé qué me espere.

Artículos relacionados

¿Qué dijeron los compañeros de ‘Mini Tormenta’?

La reacción de los demás integrantes del grupo también fue compartida ante la producción.

Manuela reveló que no estaba de acuerdo con la forma en que Alexa manejó la situación. Así mismo, destacó que, desde su perspectiva, se trata de una decisión que no tiene remedio.

Alejandro, por su parte, manifestó que creía que Alexa podría estar cometiendo un error y reveló que había luchado por mantener la unión del grupo.

Yuli confesó sentirse dolida por el distanciamiento, aunque reconoció que ya había anticipado que esta situación podría suceder.

Los internautas han debatido ampliamente sobre la ruptura, destacando que este grupo era uno de los más unidos en el reality, lo que genera dudas sobre cómo se desarrollarán las dinámicas y relaciones entre los participantes en los próximos días.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Estos participantes están en la placa en La casa de los famosos Col tras varios cambios: así quedó La casa de los famosos

Estos participantes están nominados en La casa de los famosos Col tras varios cambios: así quedó

Tras varios cambios, te contamos cómo quedó la placa de nominados dentro de La casa de los famosos Colombia.

Yuli Ruiz revela que se siente confundida tras su ruptura con Alejandro Estrada La casa de los famosos

Yuli Ruiz revela que se siente confundida tras su ruptura con Alejandro Estrada: "me duele mucho"

Yuli Ruiz llamó la atención tras revelar cómo afronta su distanciamiento con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.

Así fue el congelado de Mariana Zapata tras visita de su padre y hermano: “soltera estás mejor” La casa de los famosos

Así fue el congelado de Mariana Zapata tras visita de su padre y hermano: “soltera estás mejor”

Mariana Zapata lloró tras congelado de su padre y hermano en La casa de los famosos Col y le dijeron: “soltera te ves mejor”.

Lo más superlike

Yeferson Cossio sorprendió al revelar cómo lucía en el 2015 Yeferson Cossio

Yeferson Cossio sorprendió al revelar cómo lucía en el 2015: ¿ha cambiado mucho?

Yeferson Cossio llamó la atención al recordar sus 21 años. Una fotografía generó múltiples comentarios entre sus seguidores.

¿Qué dijo Yeison Jiménez en el video que circula en redes? Yeison Jiménez

Sale a la luz video de Yeison Jiménez en un momento privado que captó la atención de sus fans

Florinda Meza desmiente rumores de su muerte apareciendo en redes con video Talento internacional

Florinda Meza desmiente rumores de su muerte con un divertido video relacionado con el Chavo del 8

Viral

Video viral: joven sorprende al usar una tarjeta gigante y funcional del SITP

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?