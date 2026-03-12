Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cómo fue el congelado de Mariana Zapata? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, las celebridades que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, han generado múltiples opiniones al demostrar sus estrategias, rivalidades y acuerdos.

Así también, en la gala de este 12 de marzo, la participante, Mariana Zapata, quien es una reconocida creadora de contenido digital, recibió una especial visita durante la sección de ¡congelados!.

Con base en esto, Alveiro y Jerónimo, padre y hermano de Mariana Zapata aprovecharon la oportunidad para manifestarle todo su apoyo a su hija, en especial, por el importante papel que ha tenido dentro de la competencia, demostrando que las estrategias hacen parte de su personalidad.

¿Cómo fue la visita del padre de Mariana Zapata en el congelado de La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala, los famosos se sintieron orgullosos de enterarse que llevan 60 días en el reality, en donde han tenido la oportunidad de construir valiosos momentos en que a pesar de las diferencias que se han presentado, han persistido en la competencia.

¿Cómo reaccionó Mariana Zapata tras la visita de su padre y hermano? | Foto: Canal RCN

Con base en esto, uno de los momentos más emotivos que se llevó a cabo en la noche, fue cuando el padre de Mariana Zapata la sorprendió con su especial visita en el reciente congelado, expresándole todo su apoyo.

Así también, Mariana se quebró en llanto al momento de recibir la visita de su padre, quien se ha convertido en una de las personas más importantes de su vida, en especial, por darle una ejemplar crianza para ser la reconocida influenciadora que es en la actualidad.

¿Cuáles fue la palabra del padre de Mariana Zapata acerca de su situación sentimental junto a Eidevin López?

Desde luego, el papá de Mariana Zapata la sorprendió con un especial detalle, afirmando el incondicional amor que tiene con ella al no verla desde hace un largo periodo de tiempo. Así también, muchos se sorprendieron con el comentario que le hizo acerca de su vínculo con Eidevin López, aconsejándole que está mejor soltera:

¿Qué le dijo el papá de Mariana Zapata tras su situación sentimental con Eidevin López? | Foto: Canal RCN

“Quiero llorar, hija, recuerda tu propósito. Esto es una competencia, solo hay un ganador. Al pasado pisado. Sé prudente. Juega, sigue fluyendo, me siento súper orgulloso. No te muevas, sabes que te amo demasiado. Sabes que no es fácil tenerte al frente, soy muy feliz. Y muchachos, los voy a felicitar, esto es muy berraco, los felicito a todos y Eidevin, gracias por querer a mi hija. Mes siento orgulloso, cree en tu intuición y solterita te ves más bonita. Haz lo que tu corazón te diga”, agregó el padre de Mariana Zapata.

