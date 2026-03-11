Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhorman Toloza sorprendió con misteriosos mensajes en medio del supuesto 'shippeo' entre Alexa y Tebi

Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex, nuevamente apareció en redes sociales con dos publicaciones relacionadas con la participante.

Jhorman Toloza durante su congelado en La casa de los famosos - Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia.
Jhorman Toloza compartió misteriosos videos en medio de rumores de shippeo entre Alexa y Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

En medio del revuelo que continúa causando el supuesto shippeo entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia, Jhorman Toloza, prometido de la participante, nuevamente captó la atención en redes sociales tras compartir curiosos mensajes en los que hace referencia a la mujer.

¿Qué compartió Jhorman Toloza a raíz del supuesto shippeo entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el creador de contenido ha construido una comunidad de millones de seguidores, sorprendió una vez más al publicar dos historias en las que dejó al descubierto un poco cuánto extraña a su futura esposa en medio de su ausencia.

"Cuando te encuentras en un lugar hermoso y las voces en tu cabeza dicen: "a ella le hubiera gustado estar aquí"", son las palabras que se pueden leer en el primer video que subió al influenciador.

En una segunda publicación, se puede leer el siguiente mensaje: "Ella: ya pasó más de un año que lo dejé, seguramente él ya se olvidó de mí, Yo todas las noches:", acto seguido, aparece la escena de una famosa película en la que el protagonista no deja de mirar una fotografía de él y su pareja.

Jhorman Toloza durante su congelado en La casa de los famosos - Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia.
Prometido de Alexa Torrex compartió misteriosos mensajes. Foto | Canal RCN.

¿Qué piensa Jhorman Toloza sobre el supuesto shippeo entre Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Y aunque no contó mayores detalles de la misteriosa aparición, sí es evidente que ambos post responden a su situación con la joven cucuteña, pues es una clara señal de que pese al supuesto romance entre los dos participantes al interior de la competencia, él permanece firme con ella.

Cabe señalar que, en su último post, Jhorman expresó sin titubeos su posición frente al comentado tema, haciéndole ver a su audiencia y a la de Alexa, que este shippeo es completamente falso, pues según él, Tebi lo único que está buscando es sumar votos, esto luego de comprobar que su compañera ha sido varias veces consecutivas la más votada en el cuarto de eliminación.

Jhorman Toloza durante su congelado en La casa de los famosos - Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Jhorman Toloza sobre el supuesto shippeo entre Alexa y Tebi. Foto | Canal RCN.

"Chicos, este video lo hago por el bien de Alexa, dejen de estarla shippeando con Tebi, ese shippeo falso lo que va a hacer es perjudicarla", señaló de manera contundente.

Por ahora, seguidores del programa, esperan atentos para saber qué pasará con toda esta situación, pues en medio del encierro que enfrentan los habitantes de la casa, cualquier cosa puede pasar.

