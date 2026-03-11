Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Calderón estalló tras ser llamada “mal operada” por un internauta: ¿qué le respondió?

Juliana Calderón no se quedó con nada y, fiel a su estilo directo, se fue en contra del usuario que criticó su físico.

Juliana Calderón en el after de La casa de los famosos Colombia 2025.
Así respondió Juliana Calderón tras fuerte crítica por su físico. Foto | Canal RCN.

Juliana Calderón, quien con frecuencia se apodera de la conversación en redes sociales, recientemente captó la atención una vez más, luego de que fuera criticada por la apariencia de su cuerpo, y ella, fiel a su estilo directo decidiera responderle.

¿Qué le dijeron a Juliana Calderón sobre la apariencia de su cuerpo?

La situación se dio en medio de la famosa dinámica de preguntas y respuestas, actividad que Juliana llevó a cabo a través de sus historias en su cuenta de Instagram, un espacio en el que muchos se mostraron interesados en conocer varios detalles de su vida personal, pero donde también le hicieron algunos comentarios negativos.

"¿Por qué tan mal operadas?", fue una de las preguntas que recibió la empresaria de keratinas. Frente a esto, no se quedó con nada y, además de responder de manera contundente, decidió mostrar con detalles su abd0men.

"Bebé, ya quisiera usted tener esta hernia, ya quisiera tener estar hernia linda, estas cicatrices acá... mejor dicho, ustedes creen que a mí me acompleja que me digan mal operada, a mí no me importa", señaló la mujer.

Juliana Calderón en el after de La casa de los famosos Colombia 2025.
Juliana Calderón fue criticada por la apariencia de su cuerpo. Foto | Canal RCN.

¿Cómo respondió Juliana Calderón tras ser llamada mal operada en redes sociales?

Así mismo, continuó afirmando que, aunque pueden criticarla por muchas cosas, lo único que no pueden decirle es "gorda", ya que reiteró que no lo está, pues desde hace un tiempo viene tomando fibra.

Segundos después procedió a mostrar su abd0men para presumir que no tiene grasa porque además de tomarse su fibra también consume frecuentemente su batido verde.

Juliana Calderón en el after de La casa de los famosos Colombia 2025.
Juliana Calderón se despachó contra internauta que criticó su físico. Foto | Canal RCN.

Por último, la hermana de Yina Calderón, le insistió a la presunta mujer para que, ya que la estaba cuestionando por su apariencia, entonces le mostrara su cuerpo.

"Déjeme ver su abdom3n, déjelo ver, a ver si se está cuidando, si está tomando la fibra, el batido verde...", comentó.

Cabe mencionar que, no es la primera vez que la joven Calderón recibe este tipo de mensajes en plataformas digitales, pues así como ella, sus hermanas también son blanco de críticas por el mismo tema, sin embargo, ellas han dejado claro en repetidas ocasiones, que no les interesa en lo más mínimo lo que otros tengan por decir.

