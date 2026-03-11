Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón enfrentó a hater que la llamó "rechazada": su respuesta sorprendió

Yina Calderón respondió a un hater que la llamó “rechazada” y su reacción no pasó desapercibida.

Yina Calderón no se quedó callada tras insulto de fan: su reacción sorprendió
Yina Calderón no se quedó callada tras insulto de fan: su reacción sorprendió. (Foto Canal RCN).

La polémica influenciadora colombiana Yina Calderón volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de responderle directamente a un usuario que la llamó “rechazada”. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia no se quedó callada y su reacción, contundente y sin filtros, terminó sorprendiendo a muchos de sus seguidores.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón cuando la llamaron “rechazada”?

Durante las últimas horas Yina Calderón aprovechó un tiempo libre en su apretada agenda para realizar una dinámica de preguntas y respuestas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Fan llamó “rechazada” a Yina Calderón y ella respondió con un mensaje inesperado
Fan llamó “rechazada” a Yina Calderón y ella respondió con un mensaje inesperado. (Foto Canal RCN).

En esta, la creadora de contenido recibió un comentario bastante polémico que no dudó en responder públicamente, pues un internauta aprovechó la oportunidad para preguntarle a Yina Calderón qué se sentía “sentirse tan rechazada”.

Ante esto, Calderón decidió responder con un video en el que enseñó todo lo que había logrado en la actualidad para demostrar que no estaba siendo rechazada por nadie, pues presumió que actualmente se encuentra residiendo en México, y trabajando para un importante medio de comunicación del país azteca como panelista.

"Amiga, mira mi rechazo... ¿A cuántos les gusta mi rechazo? Estoy en uno de los barrios más exclusivos de México, que se llama el Santa Fe. Mira mi rechazo, te voy a seguir mostrando mi rechazo... trabajo para dos programas estelares con contrato, entonces qué te puedo decir de mi rechazo: una chimbx, todos queremos vivir este rechazo"

Con esto, Yina Calderón dejó claro que no se siente afectada por ese tipo de comentarios y que, por el contrario, considera que su presente profesional y personal habla por sí solo. Su respuesta no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes dividieron opiniones en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los fans de Yina Calderón al responder a fan que la llamó “rechazada”?

Luego de que la creadora de contenido compartiera un video defendiendo su presente en México y mostrando algunos de sus logros, varios de sus seguidores reaccionaron en redes sociales.

Comentarios como: “date nena, no te dejes humillar”, “¿Por qué a la gente le afecta tanto cómo le va a Yina?”, “Yina triunfando internacionalmente y los envidiosos llorando”, fueron algunos de los que destacaron.

El comentario que recibió Yina Calderón y la respuesta que desató reacciones
El comentario que recibió Yina Calderón y la respuesta que desató reacciones. (Foto Canal RCN).
