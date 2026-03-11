Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beba le reclamó a su esposo tras el congelado en La casa de los famosos: “¿Qué pasó, Andrés Fernando?”

Beba le reclamó a su esposo tras su visita al congelado de La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El reclamo de Beba a su esposo tras congelado en La casa de los famosos Colombia.

En la noche del 10 de marzo de 2026, los televidentes de La casa de los famosos Colombia vivieron un emotivo momento en el que Beba quedó impactada con la visita de su esposo, Andrés Gómez.

¿Qué pasó cuando el esposo de Beba entró al congelado en La casa de los famosos?

Tras la gala, Andrés Gómez entró a La casa de los famosos Colombia en el congelado y sorprendió a Beba quien reaccionó con gestos de emoción e incluso hasta las lágrimas al verlo frente a ella.

Durante su ingreso a la casa, Andrés Gómez se acercó a su esposa y le dedicó unas palabras relacionadas con su participación en La casa más famosa de Colombia. En su mensaje le expresó que lo estaba haciendo bien dentro de la competencia.

El momento también incluyó un gesto que llamó la atención de algunos televidentes pues en lugar de llevarle algún objeto o detalle tradicional, Andrés decidió dejarle la camisa que llevaba puesta en ese momento.

El reclamo de Beba a su esposo tras congelado en La casa de los famosos Colombia.

Según se vio en la App de Canal RCN, el esposo de Beba se quitó la prenda y se la entregó para que ella pudiera conservarla. La intención era que la participante tuviera algo más significativo que cualquier otro detalle.

Tras la salida de Andrés, Beba reaccionó emocionada y se dirigió a las cámaras, en ese momento expresó que extrañaba a su esposo, pero también le hacía un reclamo.

¿Cuál fue el reclamo de Beba para su esposo tras el congelado?

Beba habló frente a las cámaras y mencionó un detalle relacionado con el encuentro con su esposo que para ella no pasó desapercibido.

La participante comentó que Andrés no le había dado un beso durante la visita dentro de la casa.

“¿Me puede explicar, Andrés Fernando, con el beso?; ¿qué pasó? Andrés Fernando, ¿qué pasó?”

En distintas ocasiones dentro de La casa de los famosos Colombia, Beba ha mencionado que su esposo suele sentirse incómodo frente a las cámaras. Por esa razón, algunos interpretaron que pudo haber estado nervioso durante el momento del congelado.

El reclamo de Beba a su esposo tras congelado en La casa de los famosos Colombia.

Y es que este congelado ha sido muy comentado en redes sociales e incluso han criticado al esposo por lo que hizo al aire al quitarse la camisa y por sus palabras. Como se conoce, Beba ha sido una de las participantes más polémicas de la temporada.

