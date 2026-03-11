Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Hugo García muestra su emotivo reencuentro con Isabella Ladera tras dolorosa pérdida familiar

Hugo García compartió el emotivo momento en que se reencontró con Isabella Ladera y la hija de ella tras atravesar una reciente pérdida familiar.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Así fue el emotivo reencuentro de Hugo García con Isabella Ladera tras una pérdida familiar
Así fue el emotivo reencuentro de Hugo García con Isabella Ladera tras una pérdida familiar. (Foto FreePik) (Foto Ivan Apfel / AFP)

El influencer Hugo García compartió con sus seguidores un emotivo momento personal tras atravesar una reciente pérdida familiar.

Artículos relacionados

A través de sus redes sociales, el creador de contenido publicó un video del reencuentro con su pareja Isabella Ladera y la hija de ella, luego de varios días separados.

La escena generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en enviar mensajes de apoyo al influencer.

Hugo García muestra su emotivo reencuentro con Isabella Ladera tras despedir a un familiar
Hugo García muestra su emotivo reencuentro con Isabella Ladera tras despedir a un familiar. (Foto FreePik) (Foto Ivan Apfel / AFP)

¿Cómo fue el reencuentro de Hugo García e Isabella Ladera?

En el video que publicó en sus plataformas digitales se observa el momento en el que Hugo llega a un parqueadero tras salir del aeropuerto. Allí lo esperaban Isabella Ladera y la pequeña Mia, hija de la influencer.

Al verlo, ambas corren hacia él para abrazarlo. Durante algunos segundos permanecen juntos en un largo abrazo que refleja la emoción del reencuentro.

El momento fue grabado desde el interior de un carro y acompañado por la frase “las extrañé”, escrita sobre el video.

La escena también dejó ver la cercanía entre los tres, quienes han mostrado en varias ocasiones en redes sociales la relación que han construido como familia.

Artículos relacionados

Cabe recordar que Mia es hija de Islander, expareja de Isabella Ladera. Actualmente, la influencer se encuentra esperando su primer hijo junto a Hugo García, por lo que la familia pronto sumará un nuevo integrante.

¿Quién fue el familiar que falleció de la familia García Ladera?

Días antes del reencuentro, Hugo García había compartido con sus seguidores una noticia difícil para su familia.

El influencer anunció el fallecimiento de su abuela, María Bertha Monteverde Mozan, a quien recordó como una persona muy importante en su vida.

Para despedirla, Hugo publicó en sus redes sociales varias fotografías junto a ella, acompañadas de un mensaje en el que expresó el cariño y la gratitud que sentía por los momentos que compartieron.

Artículos relacionados

La publicación generó numerosas reacciones de sus seguidores y también de personas cercanas a la pareja. Entre ellas estuvo Isabella Ladera, quien dejó un mensaje en la sección de comentarios recordando con afecto a la abuela del influencer.

En los días posteriores, Hugo también compartió algunas historias relacionadas con su viaje y el proceso de despedida, mostrando imágenes del trayecto que realizó para asistir al funeral y dedicando breves mensajes en memoria de su abuela.

Tras ese momento familiar, el reencuentro con Isabella y Mia marcó un momento de apoyo y compañía para el influencer en medio del difícil momento que atraviesa.

Hugo García reveló la dolora partida de su abuelita.
Hugo García reveló la dolora partida de su abuelita. (Foto FreePik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

¡Duelo en redes! Falleció reconocida influenciadora tras intervención médica: ¿cuál? Talento internacional

¡Duelo en redes! Falleció reconocida influenciadora tras intervención médica: ¿cuál?

Las redes sociales se visten de luto tras el fallecimiento de influenciadora quien se enfrentó a intervención para bajar de peso.

Presentadora de RCN recibe inesperada propuesta de matrimonio en pleno programa y dice que no Viral

Presentadora de RCN recibe inesperada propuesta de matrimonio en pleno programa y dice que no | VIDEO

Una presentadora de RCN vivió un curioso momento en vivo cuando su compañero le hizo una inesperada propuesta de matrimonio durante el programa.

Mateo Carvajal muestra atrevidos audios que le envía una seguidora y su hijo Salvador reacciona indignado Mateo Carvajal

Mateo Carvajal muestra atrevidos audios que le envía una seguidora y su hijo Salvador reacciona indignado

Mateo Carvajal compartió los curiosos audios que le envió una seguidora y la reacción de su hijo Salvador terminó robándose la atención.

Lo más superlike

Natalia París en el Carnaval de Barranquilla. Natalia París

Natalia París generó debate tras confesar el extraño olor que le atrae de los hombres: "quedo flechada"

La modelo y Dj Natalia París se sinceró en redes sociales y muchos se mostraron de acuerdo con sus palabras, otros no tanto.

Paola Jara enternece a sus fans al mostrar el adorable look de su bebé Emilia Paola Jara

Paola Jara deja ver a su hija Emilia con un look que causó ternura en redes, ¿qué reveló?

Alejandro Estrada se enfrenta con Eidevin. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada y Eidevin protagonizan duro enfrentamiento por el detector de mentiras; esto pasó

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?