Hugo García muestra su emotivo reencuentro con Isabella Ladera tras dolorosa pérdida familiar

El influencer Hugo García compartió con sus seguidores un emotivo momento personal tras atravesar una reciente pérdida familiar.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido publicó un video del reencuentro con su pareja Isabella Ladera y la hija de ella, luego de varios días separados.

La escena generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en enviar mensajes de apoyo al influencer.

Hugo García muestra su emotivo reencuentro con Isabella Ladera tras despedir a un familiar. (Foto FreePik) (Foto Ivan Apfel / AFP)

¿Cómo fue el reencuentro de Hugo García e Isabella Ladera?

En el video que publicó en sus plataformas digitales se observa el momento en el que Hugo llega a un parqueadero tras salir del aeropuerto. Allí lo esperaban Isabella Ladera y la pequeña Mia, hija de la influencer.

Al verlo, ambas corren hacia él para abrazarlo. Durante algunos segundos permanecen juntos en un largo abrazo que refleja la emoción del reencuentro.

El momento fue grabado desde el interior de un carro y acompañado por la frase “las extrañé”, escrita sobre el video.

La escena también dejó ver la cercanía entre los tres, quienes han mostrado en varias ocasiones en redes sociales la relación que han construido como familia.

Cabe recordar que Mia es hija de Islander, expareja de Isabella Ladera. Actualmente, la influencer se encuentra esperando su primer hijo junto a Hugo García, por lo que la familia pronto sumará un nuevo integrante.

¿Quién fue el familiar que falleció de la familia García Ladera?

Días antes del reencuentro, Hugo García había compartido con sus seguidores una noticia difícil para su familia.

El influencer anunció el fallecimiento de su abuela, María Bertha Monteverde Mozan, a quien recordó como una persona muy importante en su vida.

Para despedirla, Hugo publicó en sus redes sociales varias fotografías junto a ella, acompañadas de un mensaje en el que expresó el cariño y la gratitud que sentía por los momentos que compartieron.

La publicación generó numerosas reacciones de sus seguidores y también de personas cercanas a la pareja. Entre ellas estuvo Isabella Ladera, quien dejó un mensaje en la sección de comentarios recordando con afecto a la abuela del influencer.

En los días posteriores, Hugo también compartió algunas historias relacionadas con su viaje y el proceso de despedida, mostrando imágenes del trayecto que realizó para asistir al funeral y dedicando breves mensajes en memoria de su abuela.

Tras ese momento familiar, el reencuentro con Isabella y Mia marcó un momento de apoyo y compañía para el influencer en medio del difícil momento que atraviesa.