Alejandra Salguero, novia de Tebi, rompe el silencio sobre Alexa: “Bastante coqueteo de esta chica”

Las parejas de Alexa y Tebi hablaron tras el supuesto “shippeo” entre ellos en La casa de los famosos Colombia.

Las parejas de Tebi y Alexa hablaron de lo que sienten al supuesto “shippeo” en La casa de los famosos . (Fotos: Canal RCN)

Tras el supuesto “shippeo” entre Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia, el periodista Santiago Vargas, de Mañana Express, habló con las parejas de los dos concursantes.

¿Qué dijo la pareja de Alexa sobre el supuesto “shippeo” con Tebi?

Mañana Express se contactó con Jhorman Toloza y Alejandra Salguero para conocer su reacción frente a lo que se ha visto entre los participantes dentro del reality.

Jhorman Toloza reveló que siente algo de celos, pero explicó que, según él, todo también puede partir del ego y que, aun así, puede resultar un poco incómodo.

“Yo confío en ella, confío en nuestra relación, en los tres años que vamos a cumplir”, expresó.

Jhorman también comentó que la situación puede tener relación con el encierro dentro y con lo que le puede estar pasando a Alexa dentro de La casa, al no ver a su pareja ni a su familia y al estar alejada de su vida real.

“Hay cosas que te sacan de la realidad y eso la tiene así”, dijo.

Además, señaló que, aunque la situación puede incomodarlo, mantiene la confianza en su pareja.

Las parejas de Tebi y Alexa hablaron de lo que sienten al supuesto “shippeo” en La casa de los famosos . (Foto: Canal RCN)

“Obviamente me incomoda, pero también confío en ella”, agregó.

En redes sociales, la pareja de Alexa también ya se había refirió al tema y le brindó su apoyo, señalando que la respalda pese a lo que pueda ocurrir dentro del programa.

¿Qué dijo la pareja de Tebi sobre la relación con Alexa dentro de La casa de los famosos?

Mientras tanto, Alejandra Salguero, la novia de Tebi, dijo que se encuentra confundida con lo que se ha visto en La casa de los famosos.

Según explicó, considera que son los propios participantes quienes realmente saben qué está pasando dentro y que en el programa también existen estrategias como esta.

Alejandra confirmó que, antes de que Tebi entrara a La casa de los famosos Colombia tuvieron una conversación como pareja en la que él fue claro en que no sobrepasaría ciertos límites y que sus valores serían una prioridad.

También habló sobre la reconstrucción de la relación y el tiempo que les tomó consolidar lo que tienen actualmente como pareja.

“También es entender que, si llega a pasar algo, ahí no era y ya”, expresó.

Además, mencionó que ambos comparten un hogar y que los unen sus hijos, quienes son fruto de relaciones anteriores.

Las parejas de Tebi y Alexa hablaron de lo que sienten al supuesto “shippeo” en La casa de los famosos . (Foto: Canal RCN)

Según Alejandra, desde lo que ha visto en el programa, percibe más coqueteo de parte de Alexa hacia Tebi: “He visto bastante coqueteo más de esta chica hacia él".

También comentó que estas situaciones deben saber manejarse y mencionó que, mientras en la relación de Alexa se ha hablado de acuerdos, en su caso con Tebi no hubo ese tipo de acuerdos previos.

