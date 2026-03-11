Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de Yeison Jiménez conmovió con mensaje a dos meses de la muerte del cantante

Hermana de Yeison Jiménez publicó conmovedor mensaje a dos meses de la muerte del cantante.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Emotivo mensaje de la hermana de Yeison Jiménez a dos meses de su partida
Emotivo mensaje de la hermana de Yeison Jiménez a dos meses de su partida. (Foto Canal RCN).

A dos meses de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, su hermana compartió un emotivo mensaje en redes sociales que conmovió a los seguidores del artista. En la publicación recordó al intérprete y expresó el profundo vacío que dejó su partida, generando una ola de reacciones entre fans que aún lamentan su ausencia.

¿Cuál fue el emotivo mensaje que compartió la hermana de Yeison Jiménez tras dos meses de su muerte?

Heidy Jiménez, hermana del difunto cantante de música popular Yeison Jiménez, reapareció por medio de sus redes sociales con una conmovedora publicación al cumplirse dos meses de la muerte del artista.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Con una fotografía junto al cantante, publicada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la joven expresó su dolor por la pérdida de su hermano. Asimismo, destacó algunas de las grandes cualidades que tenía en vida.

"Cómo puedo explicar lo increíble y especial que eras sin quedarme corta siempre que me preguntan por ti", escribió Heidy junto a la instantánea en la que aparece posando con el artista.

Lo cierto es que, la imagen y sus palabras se convirtieron en un nuevo homenaje al artista, cuyo recuerdo sigue presente entre sus seres queridos y fanáticos.

¿Cómo reaccionaron los internautas al mensaje de Heidy Jiménez a dos meses de la muerte de Yeison?

El mensaje de Heidy Jiménez conmovió a varios seguidores del recordado cantante, quienes no dudaron en reaccionar a la publicación y enviarle mensajes de apoyo en medio del difícil momento que atraviesa su familia tras la partida de Yeison Jiménez.

Comentarios como: “Sigues vivo en nuestros corazones y así será siempre”, “2 meses y esto dolerá toda la vida”, “Dos meses y duele como el primer día”, “Serás eterno, te recordaremos siempre”, fueron algunos de los que destacaron y que dejaron ver que, pese al paso del tiempo, su recuerdo sigue muy presente entre quienes admiraban su música y su legado.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)
