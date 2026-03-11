Mateo Carvajal filtró foto del pasado de La Liendra y el influenciador estalló: “Me tiene mamado”

Mauricio Gómez mejor conocido como La Liendra se ha apoderado de las tendencias luego de un rifirrafe con Mateo Carvajal, quien filtró una foto suya del pasado.

¿Cuál fue la foto que Mateo Carvajal filtró de La Liendra?

Mateo Carvajal compartió en sus historias de Instagram un chat que tuvo con su hijo Salvador en donde este le reclamaba por el mensaje coqueto de una mujer.

El deportista en el chat le contestó a su hijo que le quería mostrar la mujer con la que estaba saliendo, enviándole una imagen de La Liendra en la que está vestido como mujer.

La reacción del pequeño Salvador no fue otra de criticarle a Mateo por salir supuestamente con esa mujer tan 'fea' refiriéndose a la foto de La Liendra.

Más allá de la conversación lo que empezó a viralizarse fue la foto de La Liendra, algo que hizo que le influenciador rompiese el silencio y se pronunciara en contra de Mateo.

La Liendra le respondió a Mateo Carvajal luego de revelar foto suya vestido como mujer. (Foto Canal RCN).

¿Cuál fue la reacción de La Liendra a la foto que filtró Mateo Carvajal?

La Liendra apareció exaltado a través de sus historias de Instagram en donde aseguró que estaba molesto luego que Mateo fuera el culpable que esa foto se volviese a viralizar.

Quiero hacer una denuncia pública y lo siento si soy grosero, pero me tiene mamado.

El influenciador aseguró que esa imagen ya la había borrado de todas partes y que Mateo era el único que se encargaba de revivir esa foto que al parecer odia con su alma.

Este man de Mateo Carvajal no hace más que difundir esta imagen que yo me tomé hace dos años en un estado de alcoholemia que no estaba consciente y yo ya borré esa imagen de mi celular y de redes.

Mauricio aseguró que, tomaría represalias en contra de Mateo si volvía a difundir esa foto sin su autorización. Sin embargo, decidió sacarle unos 'trapitos al sol' al deportista.

Si Mateo sigue difundiendo esta imagen no respondo. Quiere chimbiar, quiere molestar, vamos a molestar.

¿Qué sacó a la luz La Liendra del pasado de Mateo Carvajal?

La Liendra seguido a su reacción compartió un video suyo grabándose junto a las fotos de Mateo Carvajal junto a sus últimas parejas en donde aparecieron Luisa Fernanda W, Stephanie Ruiz, Melina Ramírez y otra modelo.

El influenciador sacó a la luz el pasado amoroso de Mateo Carvajal con varias celebridades del país y hasta se burló de su situación amorosa actual.