Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mateo Carvajal filtró foto del pasado de La Liendra y el influenciador estalló: “Me tiene mamado”

La Liendra arremetió contra Mateo Carvajal y le sacó tema delicado de su pasado: "No respondo".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
La Liendra respondió a Mateo Carvajal tras filtrar foto
La Liendra arremetió contra Mateo Carvajal. (Fotos Canal RCN)

Mauricio Gómez mejor conocido como La Liendra se ha apoderado de las tendencias luego de un rifirrafe con Mateo Carvajal, quien filtró una foto suya del pasado.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la foto que Mateo Carvajal filtró de La Liendra?

Mateo Carvajal compartió en sus historias de Instagram un chat que tuvo con su hijo Salvador en donde este le reclamaba por el mensaje coqueto de una mujer.

El deportista en el chat le contestó a su hijo que le quería mostrar la mujer con la que estaba saliendo, enviándole una imagen de La Liendra en la que está vestido como mujer.

La reacción del pequeño Salvador no fue otra de criticarle a Mateo por salir supuestamente con esa mujer tan 'fea' refiriéndose a la foto de La Liendra.

Más allá de la conversación lo que empezó a viralizarse fue la foto de La Liendra, algo que hizo que le influenciador rompiese el silencio y se pronunciara en contra de Mateo.

Confesión de exnovia de La Liendra dejó a muchos impactados
La Liendra le respondió a Mateo Carvajal luego de revelar foto suya vestido como mujer. (Foto Canal RCN).

Artículos relacionados

¿Cuál fue la reacción de La Liendra a la foto que filtró Mateo Carvajal?

La Liendra apareció exaltado a través de sus historias de Instagram en donde aseguró que estaba molesto luego que Mateo fuera el culpable que esa foto se volviese a viralizar.

Quiero hacer una denuncia pública y lo siento si soy grosero, pero me tiene mamado.

El influenciador aseguró que esa imagen ya la había borrado de todas partes y que Mateo era el único que se encargaba de revivir esa foto que al parecer odia con su alma.

Este man de Mateo Carvajal no hace más que difundir esta imagen que yo me tomé hace dos años en un estado de alcoholemia que no estaba consciente y yo ya borré esa imagen de mi celular y de redes.

Mauricio aseguró que, tomaría represalias en contra de Mateo si volvía a difundir esa foto sin su autorización. Sin embargo, decidió sacarle unos 'trapitos al sol' al deportista.

Si Mateo sigue difundiendo esta imagen no respondo. Quiere chimbiar, quiere molestar, vamos a molestar.

 

Artículos relacionados

¿Qué sacó a la luz La Liendra del pasado de Mateo Carvajal?

La Liendra seguido a su reacción compartió un video suyo grabándose junto a las fotos de Mateo Carvajal junto a sus últimas parejas en donde aparecieron Luisa Fernanda W, Stephanie Ruiz, Melina Ramírez y otra modelo.

El influenciador sacó a la luz el pasado amoroso de Mateo Carvajal con varias celebridades del país y hasta se burló de su situación amorosa actual.

Fanática le envía intensos audios a Mateo Carvajal y su hijo Salvador la llama “atrevida”
La Liendra sacó a la luz pasado amoroso de Mateo Carvajal. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Emotivo mensaje de la hermana de Yeison Jiménez a dos meses de su partida Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez conmovió con mensaje a dos meses de la muerte del cantante

Hermana de Yeison Jiménez publicó conmovedor mensaje a dos meses de la muerte del cantante.

Andrea Valdiri

Así prepara Andrea Valdiri los 15 años de su hija: revela el detrás de cámaras

Andrea Valdiri mostró en YouTube a sus fans cómo avanza la preparación de los 15 años de su hija y sorprendió con detalles del evento.

Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia - Zalek durante entrevista para SuperLike. Talento nacional

Sale a la luz video de Valentino Lázaro junto Zalek, el cantante que murió en un accidente de tránsito

Tras confirmarse el fallecimiento de Zalek en un accidente de tránsito, se conoció un video de Valentino Lázaro compartiendo con el artista.

Lo más superlike

El reclamo de Beba a su esposo tras congelado en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Beba le reclamó a su esposo tras el congelado en La casa de los famosos: “¿Qué pasó, Andrés Fernando?”

Beba le reclamó a su esposo tras su visita al congelado de La casa de los famosos Colombia.

Presentadora de RCN recibe inesperada propuesta de matrimonio en pleno programa y dice que no Viral

Presentadora de RCN recibe inesperada propuesta de matrimonio en pleno programa y dice que no | VIDEO

Fanny Lu dedicó emotivas palabras a Zalek Talento nacional

Fanny Lu reveló su última conversación con el cantante Zalek antes de su muerte

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?