Koral Costa no se guardó nada y criticó el “congelado” del esposo de Beba: ¿qué dijo?

Koral Costa se unió a la conversación y, fiel a su estilo directo mostró su desacuerdo con la visita de Andrés Gómez en La casa de los famosos Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Beba en La casa de los famosos Colombia - Koral Costa durante el congelado en La casa de los famosos Colombia 2024.
Así reaccionó Koral Costa sobre el congelado del esposo de Beba. Foto | Canal RCN.

La reciente visita de Andrés Gómez a La casa de los famosos Colombia durante la dinámica del 'Congelado', sigue desatando reacciones entre los seguidores del programa, especialmente porque muchos se mostraron en desacuerdo con la manera en la que desaprovechó su visita y, porque según ellos, le dio prioridad a otras cosas y no a Beba.

¿Qué dijo Koral Costa sobre el 'congelado' del esposo de Beba en La casa de los famosos Colombia?

Una de las voces que se unió a la conversación para dar su opinión al respecto, fue Koral Costa, quien fiel a su estilo directo dio a conocer sin pelos en la lengua su postura, dejando claro que coincide con aquellos que cuestionaron al esposo de la participante.

"El marido de Beba fue a aprovechar las cámaras, fue a m0strar el cuerpo o darle un mensaje a beba, ustedes me pueden explicar", dijo la actriz.

De acuerdo con Koral, a Andrés le hizo falta mucha más creatividad, y aunque no negó que si le pareció un hombre bastante atractivo, cuestionó su entrada a la casa.

Beba en La casa de los famosos Colombia.
Koral Costa dio su opinión sobre el congelado de Beba. Foto | Canal RCN.

"Ay hombre de verdad que no, amigo no, 'aconductese'", dijo la también influencer entre risas, dejando clara una vez más su postura frente a lo ocurrido en el 24/7 del reality de convivencia.

¿Por qué Koral Costa cuestionó el 'congelado' del esposo de Beba?

Cabe señalar que, como esta mujer, han sido varios los seguidores del formato quienes se burlaron de la actuación de Andrés, especialmente por el hecho de quitarse la cam1sa y no tomarse algunos segundos para darle un beso.

Incluso, apenas su esposo salió por la puerta y el jefe dio la señal para moverse, la participante se acercó a una cámara para reclamarle por no darle un beso, hecho que, por supuesto, no pasó desapercibido entre los internautas.

Beba en La casa de los famosos Colombia.
Koral Costa criticó el congelado del esposo de Beba en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Entre otros temas relacionado con el reality, Koral, quien se ha caracterizado por decir lo que piensa sin filtro, no dudó en responder a una pregunta relacionada con Karola, de quien se declaró su absoluta fan debido a su personalidad única y espontánea.

 

