Karina García reveló si tendría una relación abierta y su respuesta causó furor, esto dijo

Karina García nuevamente acaparó la atención en redes sociales al referirse a un tema que con frecuencia divide opiniones entre los internautas.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karina García contó si tendría una relación abierta. Foto | Canal RCN.

Karina García,quien una de las más recientes invitadas al programa '¿Qué Hay Pa' Dañar?', sorprendió al revelar si estaría dispuesta o no a sostener una relación completamente abierta, pregunta que respondió con toda sinceridad.

¿Qué dijo Karina García sobre las relaciones abiertas?

En medio de este espacio en el que estuvo junto a Alejandra Villeta, Jessica Bohórquez y Diego Sáenz, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue interrogada sobre las relaciones abiertas, puntualmente si estaría dispuesta a tener un romance con ese tipo de condiciones.

"Amor es super respetable, yo no podría, o sea, yo fui criada en Colombia mi reina, a mí no me sirve así como ay, tengamos una relación abierta, tú con tu amiga, yo con tu amigo, no", dijo de manera contundente la antioqueña.

Así mismo, Karina bromeó al mencionar que este tipo de relaciones es común que se den en países como Holanda y en general, en Europa, descartando de esta manera la posibilidad de que esto suceda.

¿Karina García tendría una relación abierta?

Durante este espacio, la modelo y empresaria paisa también abrió su corazón para hablar de su actual relación con Kris R, con quien hace un par de semanas oficializó su noviazgo, luego de varios meses desde que terminó con Andrés Altafulla.

"Estoy super bien, super feliz, tranquila, yo creo que me siento muy tranquila, o sea, esa es la palabra, y cuando uno está en una relación eso es lo que uno busca realmente, tranquilidad, tener paz, no que se convierta como en un caos, feliz tranquila dichosa...", comentó.

Esto dijo Karina García sobre las relaciones abiertas. Foto | Canal RCN.

Además, agregó que algo que también le permite sentirse tranquila es que se considera una mujer muy segura de lo que es, además de estar conociendo a una persona que es increíble, pues señaló que ambos están puestos el uno para el otro.

Karina García reveló si estaría dispuesta a tener una relación abierta. Foto | Canal RCN.

Frente al tema, también señaló que en este punto de la vida, ya se siente más preparada para manejar una relación mediática, pues a lo largo de estos últimos meses de alta exposición en televisión nacional, tiene mucha más experiencia en el tema.

