Sale a la luz el último video que dejó el cantante Zalek horas antes de fallecer

El mundo de la música se encuentra de luto tras el fallecimiento del joven artista conocido como Zalek el pasado 10 de marzo.

¿Cuál fue el video de Zalek que salió a la luz tras su fallecimiento?

El cantante barranquillero falleció a causa de un accidente de tránsito tras un choque en su motocicleta en la ciudad de Medellín, Colombia donde residía.

El equipo de comunicaciones y el mánager del artista fueron los encargados de confirmar la triste noticia a través de las redes sociales.

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Zalek, artista, amigo y cantante barranquillero, quien perdió la vida tras sufrir un accidente en moto en Medellín”.

La inesperada muerte del artista ha provocado múltiples reacciones en redes sociales por parte de colegas y seguidores, asimismo, muchos que no conocían se han interesado por saber más de su vida.

En medio de esto ha salido a la luz el último video que el cantante publicó en sus historias de Instagram horas antes de su muerte.

Zalek falleció el pasado 10 de marzo y esta fue su última historia. (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue el último video que publicó el cantante Zalek antes de su accidente?

La noticia impactó aún más porque el propio cantante había publicado contenido en sus redes sociales pocas horas antes. En su último video en los estados de Instagram se le vio tomando clases de técnica vocal.

En el clip, que rápidamente comenzó a circular entre sus seguidores, el artista aparece concentrado en un ejercicio de respiración y afinación mientras su instructora lo guiaba.

El video, que en principio parecía un momento cotidiano de su preparación artística, terminó adquiriendo un significado especial y es la clara muestra de la gran pasión que tenía Zalek por la música.

Muchos se han estremecido con este video del artista quien nunca imaginó que sería el último que compartiría en sus redes sociales antes de su lamentable accidente.

El momento reflejaba el compromiso de Zalek con su carrera musical y su intención de seguir creciendo en el mundo artístico.