¡Duelo en redes! Falleció reconocida influenciadora tras intervención médica: ¿cuál?

Las redes sociales se visten de luto tras el fallecimiento de influenciadora quien se enfrentó a intervención para bajar de peso.

¿Quién fue la reconocida influencer que falleció en las últimas horas? | Foto: Freepik

En las últimas horas, miles de internautas han generado una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la muerte de reconocida creadora de contenido digital, quien perdió la vida a causa de un procedimiento médico para bajar de peso.

Además, la noticia ha generado gran variedad de opiniones mediante las diferentes redes sociales tras confirmarse la desafortunada causa en la que falleció en las últimas horas.

¿Quién fue la reconocida influenciadora que falleció a causa de una intervención médica?

El nombre de Rachel Tussey se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales, no solo por ser una reconocida influenciadora, sino que también, por confirmarse recientemente la desafortunada causa de su muerte.

Así se confirmó el fallecimiento de Rachel Tussey. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente por Jaime Tussey, su esposo, quien confirmó a través de sus redes sociales la desafortunada muerte de Rache, quien se enfrentó a un procedimiento médico para bajar de peso.

Así también, medios de comunicación como People y El Heraldo, compartieron mediante sus redes sociales, la confirmación del fallecimiento de Rachel, quien, recientemente, se había sometido a una intervención para tener un mejor estado de salud:

“Hace tres semanas, Rachel Tussey anunció que se realizaría una intervención quirúrgica porque deseaba volverse a ver en bikini, sin saber que ese procedimiento, le provocaría la muerte”, dice el comunicado oficial.

Según medios internacionales, se evidencia que Rachel falleció a causa de muerte cerebral a causa de la intervención médica que se realizó, la cual, le presentó graves problemas de salud.

¿Quién era Rachel Tussey y por qué era reconocida en redes sociales?

¿Quién fue Rachel Tussey? | Foto: Freepik

Rachel era una mujer de 47 años, quien tenía hijos con su esposo, pues, se refleja en sus redes sociales que disfrutaba con plenitud sacar adelante a toda su familia.

Así también, uno de los videos que más ha causado preocupación por parte de sus seguidores, se trata sobre uno en el que les contó acerca de la intervención a la que se iba a someter para tener un mejor estado físico. Sin embargo, todos sus seguidores le han enviado sentidos mensajes de apoyo a su familia tras el complicado momento por el que están atravesando a nivel emocional.

