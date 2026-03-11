Paola Jara deja ver a su hija Emilia con un look que causó ternura en redes, ¿qué reveló?
Paola Jara mostró el tierno look de su hija Emilia y el detalle del vestido que enterneció a sus fans.
La cantante de música popular Paola Jara sorprendió a sus seguidores al compartir una tierna imagen de su pequeña hija Emilia, quien lucía un tierno atuendo.
Como es de esperarse la imagen de Emilia llamó la atención y reacciones por parte de sus millones de fans en redes sociales, quienes no dudaron en comentar la foto de la bebé.
¿Cuál look mostró Paola Jara de Emilia que causó ternura?
A través de las historias de Instagram de Paola Jara, compartió un video en el que se ve a la pequeña con ropa abrigada, con unas medias y un vestido blanco, pero lo que más llamó la atención de los fans fue la parte de arriba del vestido, hecha en jean, lo que causó ternura por el look.
A finales del año pasado, Emilia llegó a la vida de Paola Jara y Jessi Uribe y desde allí han compartido diferentes momentos con su pequeña de casi cuatro meses, quien siempre se lleva el protagonismo.
Y es que la pareja como bien se conoce, se unieron a la tendencia de otros famosos que prefieren no revelar el rostro completo de sus hijos y de esta manera no exponerla en redes sociales.
¿Cuándo mostrarán Paola Jara y Jessi Uribe el rostro de Emilia?
No obstante, desde su llegada, la pareja de cantantes ha compartido su emoción por la experiencia y ha revelado muchos momentos de la bebé en sus redes sociales, en las que muestran algunas partes de la pequeña e incluso ciertos detalles de su rostro, aunque sin mostrarla completamente.
Por lo que muchos internautas están a la expectativa del momento en que finalmente los fans de Paola Jara y Jessi Uribe puedan conocer la cara de la bebé y, por supuesto, saber a cuál de los dos se parece.
Y aunque no están del todo cerrados con el tema, en otras ocasiones han dicho que lo han pensado y que quieren tener un momento específico para hacerlo.
En alguna ocasión Jessi Uribe habló sobre el tema y reveló que ese momento será justo después del bautizo de la bebé, sin dar mayores detalles de la fecha.
