Paola Jara deja ver a su hija Emilia con un look que causó ternura en redes, ¿qué reveló?

La cantante de música popular Paola Jara sorprendió a sus seguidores al compartir una tierna imagen de su pequeña hija Emilia, quien lucía un tierno atuendo.

Como es de esperarse la imagen de Emilia llamó la atención y reacciones por parte de sus millones de fans en redes sociales, quienes no dudaron en comentar la foto de la bebé.

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz psicofonía de mujer que falleció tras caer de tobogán y Ayda Valencia opina: ¿qué suena?

¿Cuál look mostró Paola Jara de Emilia que causó ternura?

A través de las historias de Instagram de Paola Jara, compartió un video en el que se ve a la pequeña con ropa abrigada, con unas medias y un vestido blanco, pero lo que más llamó la atención de los fans fue la parte de arriba del vestido, hecha en jean, lo que causó ternura por el look.

A finales del año pasado, Emilia llegó a la vida de Paola Jara y Jessi Uribe y desde allí han compartido diferentes momentos con su pequeña de casi cuatro meses, quien siempre se lleva el protagonismo.

Artículos relacionados La casa de los famosos Jhorman Toloza envía mensaje a Alexa tras supuesto “shippeo” con Tebi en La casa de los famosos

Y es que la pareja como bien se conoce, se unieron a la tendencia de otros famosos que prefieren no revelar el rostro completo de sus hijos y de esta manera no exponerla en redes sociales.

Paola Jara sorprende con el tierno atuendo de su hija Emilia. (Foto: Canal RCN)

¿Cuándo mostrarán Paola Jara y Jessi Uribe el rostro de Emilia?

No obstante, desde su llegada, la pareja de cantantes ha compartido su emoción por la experiencia y ha revelado muchos momentos de la bebé en sus redes sociales, en las que muestran algunas partes de la pequeña e incluso ciertos detalles de su rostro, aunque sin mostrarla completamente.

Artículos relacionados La casa de los famosos Beba le reclamó a su esposo tras el congelado en La casa de los famosos: “¿Qué pasó, Andrés Fernando?”

Por lo que muchos internautas están a la expectativa del momento en que finalmente los fans de Paola Jara y Jessi Uribe puedan conocer la cara de la bebé y, por supuesto, saber a cuál de los dos se parece.

Paola Jara sorprende con el tierno atuendo de su hija Emilia. (Foto: Canal RCN)

Y aunque no están del todo cerrados con el tema, en otras ocasiones han dicho que lo han pensado y que quieren tener un momento específico para hacerlo.

En alguna ocasión Jessi Uribe habló sobre el tema y reveló que ese momento será justo después del bautizo de la bebé, sin dar mayores detalles de la fecha.